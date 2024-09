Anna Lewandowska i jej bliscy na co dzień mieszkają w Hiszpanii, gdzie przeprowadzili się w 2022 roku. Co jakiś czas trenerka odwiedza Polskę, bo w kraju oprócz rodziny i przyjaciół ma też kilka swoich biznesów. Niedawno Lewa wylądowała z córkami w stolicy, gdzie spędziła wyjątkowy czas. Najpierw zabrała dziewczynki do fryzjera, a potem zorganizowała babski wieczór dla swoich przyjaciółek. Wśród gości pojawiła się m.in. Paulina Krupińska i Zofia Zborowska. Panie były w wyjątkowo dobrych nastrojach i śmiechom nie było końca. Lewa ma kolejny powód do świętowania i zabawy z przyjaciółmi. 7 września trenerka ma urodziny. Anna Lewandowska właśnie skończyła 36 lat. Z tej okazji podzieliła się na Instagramie obszernym wpisem.

Anna Lewandowska świętuje urodziny. "Z plecakiem odkrywam piękne miejsce na ziemi"

Anna Lewandowska opublikowała w sieci wpis z okazji urodzin. Jak się okazuje, trenerka nie spędza ich w Hiszpanii. Lewa jest właśnie na wycieczce w Indonezji. Na Instagramie opublikowała nagranie prosto z dżungli, na którym wygląda na wyjątkowo zadowoloną z wyjazdu. Przy okazji trenerka dodała kilka słów od siebie. "Mam urodziny. W tym roku, gdzie indziej niż zwykle, bo na drugim końcu świata. W urodziny życzy się spełnienia marzeń… ja spełniam aktualnie jedno z nich. Kolejny raz z plecakiem odkrywam piękne miejsce na ziemi" - zaczęła Lewandowska. Wygląda na to, że celebrytka tym razem wybrała się w podróż bez swojej rodziny i już zaczyna tęsknić za bliskimi.

Wspaniały czas… ale już nie mogę się doczekać, aż wyściskam moją rodzinkę. Dziękuję kochani za wszystkie życzenia! Nie mogę się doczekać co przyniesie kolejny rok

- dodała. O święcie żony nie zapomniał także jej mąż. Robert Lewandowski opublikował w sieci romantyczne ujęcie z ukochaną i dodał kilka słów od siebie. "Najlepsze życzenia urodzinowe dla mojej wspaniałej żony! Aniu, goń za marzeniami. Jestem dumny z tego co już osiągnęłaś i podekscytowany tym, co nadchodzi" - napisał kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zdjęcie opublikowane przez Roberta Lewandowskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony .

Anna Lewandowska zasypana życzeniami fanów. "Idealne miejsce, aby celebrować urodziny"

W sekcji komentarzy pod wpisem Anny Lewandowskiej od razu posypały się życzenia urodzinowe. Nie tylko od ludzi z branży, ale także fanów trenerki, którzy niezależnie od wszystkiego stoją za nią murem i cieszą się, że ich idolka spełnia swoje marzenia. "A ja tobie życzę, aby każdy twój dzień wyglądał tak samo radośnie jak na załączonym wideo", "Z plecakiem na plecach najpiękniej!", "Wszystkiego najlepszego. Miejsce przepiękne! Idealne, żeby celebrować urodziny" - czytamy.