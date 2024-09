Kabula Nkalango Masanja to adoptowana córka Martyny Wojciechowskiej, którą podróżniczka poznała ją w 2014 roku w Tanzanii przy okazji realizacji reportażu "Ludzie duchy" o przemocy wobec osób z albinizmem. Kabula miała 12 lat, kiedy została ofiarą bestialskiego ataku. W jej domu pojawiło się trzech mężczyzn, którzy odcięli jej maczetą rękę. Według lokalnych wierzeń amulety wykonane z części ciała osób z albinizmem przynoszą szczęście. Historia Kabuli tak bardzo poruszyła Martynę Wojciechowską, że postanowiła zostać jej przybraną mamą. Kabula niedawno odwiedziła Polskę, ale nadszedł czas końca wakacji i Wojciechowska właśnie odprowadziła ją na lotnisko. Przy okazji dziennikarka zdradziła plany swojej przybranej córki.

Kabula spędziła trzy tygodnie w Polsce. "Za kilka dni rozpoczyna kolejny rok na studiach"

Kabula mimo bardzo trudnych przeżyć pozostaje optymistką i dzielnie realizuje kolejne życiowe cele. Jakiś czas temu przybrana córka Martyny Wojciechowskiej rozpoczęła studia prawnicze w Tanzanii. W przerwach od szkoły Kabula często wpada z wizytą do Polski. Tym razem spędziła w kraju aż trzy tygodnie, ale nadszedł już czas powrotu do obowiązków. Martyna Wojciechowska opublikowała w sieci zdjęcie z lotniska i pożegnała się z córką. Jak sama podkreśliła, wspólny czas upływa wyjątkowo szybko. Zdjęcie Kabuli zrobione przez Martynę Wojciechowską znajdziecie w naszej galerii na górze strony .

Koniec wakacji. Kiedy te trzy tygodnie minęły?! Kabulka już w drodze do domu. A za kilka dni rozpoczyna kolejny rok na studiach prawniczych. Trzymajcie za nią kciuki!

- napisała Martyna Wojciechowska.

Fani Martyny Wojciechowskiej wspierają Kabulę. "Cóż za dzielna i odważna, młoda kobieta"

Kiedy Kabula pojawia się na profilu Martyny Wojciechowskiej na Instagramie, zawsze wywołuje ogromny entuzjazm wśród fanów dziennikarki, którzy doskonale znają jej historię jeszcze z programu. Za każdym razem przybrana córka Wojciechowskiej otrzymuje ogromne wsparcie. Internauci podkreślają, że to wyjątkowe szczęście, że panie miały okazję na siebie trafić. "Pamiętam ten odcinek z Kabulką. Pani Martyno dała Pani jej to, co najważniejsze: miłość, bezpieczeństwo, nowy start. Jest pani aniołem. Podziwiam od lat", "Cóż za dzielna i odważna, młoda kobieta. Życzę wszystkiego dobrego", "Widać, że wypoczęła w Polsce! Powodzenia Kabula. Samych wspaniałości dla ciebie", "Cudne jesteście obie. Piękne, mądre I z baaardzo dużym, pełnym miłości sercem. Pięknego życia dla was", "Wszystko w życiu jest po coś. Wasze spotkanie jest tego przykładem. Trzymam kciuki za wymarzony dyplom prawniczy" - czytamy w komentarzach.