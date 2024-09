8 sierpnia media obiegła zaskakująca informacja. Federacja Clout MMA przekazała, że Zbigniew Stonoga zawalczy w oktagonie w październiku. "Skandalista, internetowy celebryta, a przede wszystkim postać, która rozgrzewa wszystkich do czerwoności. Jedni go kochają, inni nienawidzą, ale jedno jest pewne - do świata freak fightów dołącza debiutant, którego będzie chciała zobaczyć cała Polska. Jak myślicie, kto będzie jego "prześladowcą" i skrzyżuje z nim rękawice w klatce?" - czytaliśmy na profilu federacji Clout MMA. Postanowiliśmy zapytać Zbigniewa Stonogę o to, kto będzie jego przeciwnikiem. Czego się dowiedzieliśmy?

Zbigniew Stonoga komentuje walkę. Zmierzy się z Krzysztofem Rutkowskim? "Potwierdzam"

Po ogłoszeniu walki Zbigniewa Stonogi w mediach zawrzało. Internauci zaczęli spekulować o tym, kto będzie jego przeciwnikiem. Pisano, że być może Zbigniew Stonoga zmierzy się w oktagonie z Krzysztofem Rutkowskim. Postanowiliśmy zapytać u źródła. Przedsiębiorca i działacz polityczny nie chciał jednak uchylić rąbka tajemnicy. "Potwierdzam udział w walce, ale nie wiem, z kim będę walczył" - przekazał w rozmowie z Plotkiem. Próbowaliśmy się także skontaktować z Krzysztofem Rutkowskim, ale w momencie publikacji artykułu nie dostaliśmy od niego odpowiedzi. Dajcie znać w sondzie na dole strony, czy chcielibyście zobaczyć pojedynek tych dwóch celebrytów.

Zbigniew Stonoga w oktagonie. Co na to internauci? "To jest wstyd"

Internauci żywo komentowali decyzję o tym, że Zbigniew Stonoga będzie walczyć w federacji Clout MMA. Zdania były podzielone. "Wow", "Ale mocne ogłoszenie", "Mocne", "Trzymam mocno kciuki. Uwielbiam pana", "To jest ogień" - pisali w komentarzach. Nie wszyscy byli jednak tak optymistyczni. "Świat się kończy", "Nie no, to jest wstyd", "Jaki upadek człowieka", "Największe pośmiewiska najlepiej się sprzedają", "To już dla mnie za dużo" - czytaliśmy we wpisach internautów.