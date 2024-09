Śmierć Mateusza Murańskiego wstrząsnęła wieloma. Celebryta odszedł, mając zaledwie 29 lat. To rozpoczęło falę rodzinnego konfliktu, który nie został rozwiązany do dziś. Głos w sprawie pochówku freak fightera zabrała jego narzeczona, która w mocnych słowach zaapelowała do rodziców Murańskiego.

Co z pochówkiem Mateusza Murańskiego? Głos zabrała jego narzeczona

Śmierć Mateusza Murańskiego do dziś szokuje - aktor zmarł nagle. Prokuratura jako przyczynę śmierci Murańskiego wskazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Sekcja zwłok jednoznacznie wykluczyła, by udział w odejściu celebryty miały osoby trzecie. Przy tej sprawie piętrzą się jednak pytania. Do dziś nie odbył się pogrzeb 29-latka, czego rodzina nie komentuje. Po czasie o sytuacji wypowiedziała się narzeczona Murańskiego. Jak przekazała, do pochówku nigdy nie doszło.

Karolina Wolska za pośrednictwem mediów społecznościowych dodała emocjonalny wpis, w którym odnosi się do tajemniczej sprawy. Wypowiedziała się również na temat niedawnego wywiadu Jacka Murańskiego, który opowiadał o relacji z synem. Zarzuciła mu manipulację. "Myślałam, że nigdy nie będę musiała tego robić, ale... Ile można, Jacku, kąsać, wymyślać, kłamać na potrzeby zwiększenia swoich zasięgów? Za wszystko, co robimy, trzeba ponosić konsekwencje. W związku z wszelkimi insynuacjami, plotkami oraz wyciągniętymi z kontekstu wnioskami, które powstają na mój temat, a także odnosząc się do wywiadu Jacka Murańskiego, oświadczam, iż podjęłam odpowiednie kroki celem wyciągnięcia skutków prawnych od osób naruszających moje dobra osobiste" - zaczęła. Wolska zaznaczyła również, że do dziś jej ukochany nie doczekał się pochówku. "Szkoda, że wy jako rodzice tak bardzo pogubiliście się i chęć zarobienia pieniędzy tak bardzo was zgubiła. Bardzo mi przykro" - stwierdziła.

Najważniejsze... Pożegnajcie Mata... Nie wiem, jak możecie spać, żyć z myślą, że wasze własne dziecko nie jest pochowane... Mat, kocham cię i nic, ani nikt tego nie zmieni. Na zawsze

- dodała Wolska.

Mateusz Murański i Karolina Wolska planowali ślub

Murański i Wolska planowali wspólną przyszłość, więc nie dziwi, że myśleli już o ślubie. Wyszło na jaw, że że para wyznaczyła już nawet datę ceremonii. Uroczystość miała się odbyć 25 sierpnia 2023 roku. "Wiem jedno, jest to ciężki mega okres dla mnie. Każdy, kto stracił kogoś bliskiego, doskonale wie, jakie myśli, uczucia przechodzą przez głowę (...). Tęsknię i kocham tak samo, jak rok temu" - napisała w rocznicę śmierci gwiazdy "Lombard. Życie pod zastaw" Wolska.