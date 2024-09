5 sierpnia odbyła się gala Elle Style Awards 2024, na której pojawiło się wiele gwiazd z polskiego show-biznesu. Uwagę przykuła stylizacja Julii Wieniawy. Aktorka wystroiła się w długą sukienkę z wycięciami, które odsłoniły jej nienaganną sylwetkę. Na większą klasykę postawiła Anna Niemczycka-Czartoryska. Żona biznesmena zaprezentowała się w długiej, białej kreacji aż do ziemi. Na wydarzeniu nie zabrakło także Magdy Gessler. W przypadku restauratorki uwagi nie zwróciła jej stylizacja, ale czułości z młodym aktorem, który wystąpił w kilku popularnych produkcjach.

Magda Gessler w ramionach Michaela Zielińskiego. Ależ czułości

Podczas wydarzenia Magda Gessler była bardzo rozchwytywana. Chętnie spędzała czas w towarzystwie znajomych celebrytów. Rozmawiała z Pauliną Krupińską oraz Iloną Majer. Magda Gessler poświęciła także czas Michaelowi Zielińskiemu. To młody aktor, którego widzowie mogą znać z produkcji "Belfer", "Zielona granica" oraz "Pułapka". Restauratorka i Michael Zieliński złapali wspólny język i chętnie pozowali razem do zdjęć, na których nie szczędzili sobie czułości. Na jednej z fotografii aktor objął Magdę Gessler i pocałował ją w nos. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" wtuliła się natomiast w jego ramię. To nie był koniec emocji tego wieczoru. Magda Gessler nie kryła dumy, gdy jej ukochana córka Lara zdobyła statuetkę Elle Style Awards 2024.

Magda Gessler jest szczęśliwie zakochana. Tak mówił o niej Waldemar Kozerawski

Wszyscy wiemy, że czułości Magdy Gessler i młodego aktora były jedynie przyjacielskim gestem. Restauratorka od lat jest zakochana w Waldemarze Kozerawskim i może liczyć na jego wsparcie. "Kiedy Magda jest w gorszym nastroju, przypominam jej, jak bardzo jest uwielbiana, że na Facebooku ma milion dwieście tysięcy fanów, a lajków miliardy. Zastanawiam się tylko, skąd ona czerpie taką niesamowitą energię. Prawie nie ma czasu dla siebie" - mówił ukochany Gessler w wywiadzie dla "Vivy!".