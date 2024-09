Krystian Wieczorek zaskarbił sobie sympatię widzów rolą Andrzeja Budzyńskiego w serialu "M jak miłość". Aktor na planie jednej z najpopularniejszych polskich telenoweli poznał także miłość swojego życia. Wieczorek od ośmiu lat związany jest z Marią Szafirską, która jakiś czas temu także pojawiła się z serialu TVP2, ale nie zabawiła w nim na dłużej. W jednej z najnowszych rozmów Wieczorek wypowiedział się na temat swojego małżeństwa. Do słów aktora uszczypliwie postanowił odnieść się jeden z dziennikarzy TVN. Tak skwitował jego wypowiedź.

Krystian Wieczorek swoją żonę poznał na planie "M jak miłość". Parę dzieli 17 lat

Prasa wielokrotnie rozpisywała się na temat romansów Krystiana Wieczorka. Na planie serialu "Życie nad rozlewiskiem" aktor miał zbliżyć się do Anny Czartoryskiej, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu. Kiedy aktor poznał na planie serialu 17 lat młodszą Marię Szafirską, bez pamięci się zakochał. - Jak poznałem Marysię, to miałem taką intuicję potężną, takie przeczucie, że to jest ta osoba. Nie znaliśmy się i już wiedziałem, że będziemy razem. To jest coś więcej – instancja wyższa. Mówi: już chłopcze się nie męcz, to ta, tu. Właściwa - wspominał w jednym z odcinków "Pytania na śniadanie". W 2016 roku para wzięła ślub, a rok później powitała na świecie córkę, Anielę. W wywiadach aktor wielokrotnie podkreślał, jak dużą rolę w jego życiu pełni wiara. W jednym z wywiadów, który ostatnio zacytował magazyn "Viva" Wieczorek powiedział, dlaczego zawarcie małżeństwa było dla niego takie ważne.

Małżeństwo to obietnica dana nie tylko człowiekowi, ale też Bogu

- napisał. Słowa aktora nie pozostały bez echa.

Wojewódzki komentuje słowa Krystiana Wieczorka. Wbił aktorowi szpilę

Krystian Wieczek jest jedną tych osób w branży, które nie epatują swoją prywatnością. Jego ostatnie słowa na temat małżeństwa zadziałały jak płachta na byka na Kubę Wojewódzkiego. Dziennikarz stacji TVN postanowił odnieść się do wypowiedzi aktora i kąśliwie ją skomentować. "Aktor Krystian Wieczorek wypowiedział się na temat poważny: "małżeństwo to obietnica dana nie tylko człowiekowi, ale też Bogu". Czyli można wnioskować o umorzenie, ze względu na brak świadków" - napisał w swoim felietonie w "Polityce". Co ciekawe, Wieczorek w serialu "M jak miłość" wciela się w ukochanego Magdy, którą gra Anna Mucha, była ukochana Wojewódzkiego. Przypadek? Tego możemy się już tylko domyślać.