25 sierpnia Roksana Węgiel i Kevin Mglej wzięli ślub kościelny. Sakramentalne "tak" para powiedziała sobie w kościele św. Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni, czyli rodzinnych stronach wokalistki, która pochodzi z Jasła. Ceremonia do ostatnich chwil utrzymana była w ścisłej tajemnicy. Para zorganizowała także huczne wesele w winnicy "Piwnice Półtorak" na Pogórzu Dynowskim. Węgiel i Mglej zrezygnowali z tradycyjnego menu i wybrali potrawy rodem z włoskiego wesela. Była burrata, gnocchi i kasztany. Cena za talerzyk? Ekspert szybko to policzył i już wiadomo, że nie była to tania impreza. Wśród gości pary pojawiła się m.in. Maffashion, która na wydarzenie przybyła w towarzystwie Michała Danilczuka. W najnowszym wywiadzie celebrytka podzieliła się wrażeniami z imprezy.

Maffashion rozpływa się nad ślubem Roksany Węgiel. "To było genialne wydarzenie"

Maffashion i Roksana Węgiel miały okazję bliżej się poznać przy okazji ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami". Julia Kuczyńska, która znana jest z zamiłowania do mody, na tę wyjątkową okazję założyła elegancką beżową sukienkę. Uwagę przykuwał jedynie ciekawy wzór na tkaninie. W rozmowie z Pudelkiem celebrytka wyjawiła, jak bawiła się na weselu Węgiel i Mgleja.

To było genialne wydarzenie, piękne wydarzenie, bez nadęcia, wszyscy się super bawili i super czuli. (...) To było takie wesele, że osoby organizujące nie zastanawiały się, jakie ono ma być. Miało być komfortowo. Nikt nikogo do niczego nie zmuszał. (...) Było naprawdę bardzo swobodnie

- powiedziała. Maffashion oceniła też stylizacje nowożeńców. Podkreśliła, że postawili przede wszystkim na wygodę i to, aby podczas imprezy swobodnie się im tańczyło. - Wyglądali najlepiej na świecie. Było dużo tańca na tym weselu, więc te stylizacje wszystkie były komfortowe - podkreśliła Maffashion.

Roksana Węgiel na wesele nie zaprosiła celebrytów. "Nie było dużo ludzi z show-biznesu"

O weselu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja było głośno już od kilku miesięcy. Para otwarcie mówiła, że jest w trakcie przygotowań do tego wydarzenia, ale nie chciała mówić o szczegółach. Do ostatniego momentu goście nie wiedzieli, gdzie odbędzie się wesele. Maffashion w najnowszym wywiadzie wyjawiła, że już dawno dostała zaproszenie. - Roksana zaprosiła mnie na to wesele już dawno temu... Rok temu? - podkreśliła w rozmowie z Pudelkiem. Blogerka modowa przyznała, że na imprezie była jedną z niewielu osób z branży. - Tam nie było dużo ludzi z show-biznesu... Nie było celebrytów tak naprawdę - dodała.