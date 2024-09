Niedawno na antenie Polsatu zadebiutował program "Moja mama i twój tata", w którym rodzice szukają drugiej połówki. Pomagają im w tym dzieci. Wszystko obserwuje czujna Katarzyna Cichopek, która jest gospodynią formatu. W pierwszym odcinku uczestniczka Donata wybrała się na randkę z Piotrem. Jej programowa koleżanka Lucyna miała okazję poznać się lepiej z Piotrem. Decyzjom 55-latki przyglądała się jej córka Oliwia. Po emisji programu widzowie stwierdzili, że dziewczyna wydaje się im znajoma. Jak się okazuje, mieli rację.

"Moja mama i twój tata". Córka Lucyny działa w sieci. Oliwia jest znaną influencerką

Córka Lucyny, która zaprezentowała się w programie "Moja mama i twój tata", jest znaną influencerką. Prężnie działa na Instagramie pod pseudonimem "Oliwciaks", gdzie wrzuca materiały o tematyce modowej i podróżniczej. Pociecha uczestniczki formatu aktywnie publikuje także treści na TikToku. Na tym jednak nie koniec. Oliwia stale rozwija karierę i jakiś czas temu nawiązała współpracę z firmą jubilerską. Wypuściła swoją kolekcję biżuterii. "Każdy element tej kolekcji został zaprojektowany z myślą o tym, aby ozdabiać i podkreślać piękno każdego z was" - pisała influencerka. Chcecie zobaczyć zdjęcie Oliwii z programu "Moja mama i twój tata"? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

"Moja mama i twój tata". Widzowie ruszyli z komentarzami po odcinku. Są zachwyceni?

Po emisji pierwszego odcinka programu "Moja mama i twój tata" widzowie ruszyli ze swoimi opiniami w mediach społecznościowych. Niektórym format bardzo się spodobał. "Super program", "Bardzo ciekawe", "Podoba mi się" - pisali. Nie wszyscy byli jednak tak entuzjastyczni. "Mam nadzieję, że będzie lepiej, a uczestnicy to będą normalni ludzie. Bo na razie to widzę, że chętni do lansowania i udawania" "Nie da się tego oglądać" - czytamy. A co wy sądzicie o nowym formacie z Katarzyną Cichopek? Dajcie znać w sondzie na dole strony. ZOBACZ TEŻ: Cichopek położyła swój nowy program? Dramatyczna oglądalność jeży włos na głowie. "Ludzie wyczuwają ściemę" [OPINIA]