Tak mieszka architektka z "Nasz nowy dom". "Szewc bez butów chodzi"

Martyna Kupczyk z programem "Nasz nowy dom" jest związana w zasadzie od początku. Architektka za każdym razem dwoi się i troi, by zorganizować dla rodzin jak najwięcej miejsca. Jej projekty zazwyczaj przypadają do gustu fanom programu. Nie narzekają również bohaterowie, którzy są pod wrażeniem tego, jak po remontach wyglądają ich domy. Wielu widzów z pewnością zastanawiało się, jak wygląda mieszkanie Martyny. Specjalistka od wnętrz raczej nie chwali się swoją "oazą spokoju", ale dokopaliśmy się do zdjęć, które zdradzają nieco więcej na ten temat. Znajdziecie je w galerii na górze strony.

"Nasz nowy dom". Tak mieszka Martyna Kupczyk. Prostota i funkcjonalność

Bez wątpienia wnętrze domu architektki jest spójne z jej projektami realizowanymi w programie. Z opublikowanych zdjęć wylewa się spokój, a poszczególne pomieszczenia w żaden sposób nie wydają się przesadzone. Widać, że Kupczyk lubuje się w czerwonej cegle, którą mogliśmy zobaczyć na wielu ujęciach. Jak sama jednak przyznaje, jej raj na ziemi bez dwóch zdań wymaga remontu. "Oj, szewc bez butów chodzi. Gdybym mogła, zaprosiłabym naszą ekipę budowlaną do siebie. Śmieję się, że w programie szybko podejmuję decyzje, błyskawicznie oceniam, czy kubek pasuje do koloru ścian, a gdy kupuję coś do swojego domu, zajmuje mi to znacznie więcej czasu" - wyznała swego czasu w rozmowie z agencją AKPA.

"Nasz nowy dom". Nie tylko architektka. Martyna Kupczyk ma również drugą pracę!

Okazuje się, że ekspertka od wnętrz znajduje miedzy kolejnymi projektami chwilę czasu na dodatkową działalność. Ci, którzy ją obserwują, wiedzą, że Kupczyk prowadzi sklep ze starymi meblami i dodatkami. "Zaraz po projektowaniu wnętrz, moja druga pasja. (...) Miejsce, gdzie można kupić cudowne przedmioty, meble do swojego domu. Miejsce stworzone wraz z moją siostrą z miłości do rzeczy Vintage" - cytował architektkę portal Show News. Jeśli chcecie zaopatrzyć się w jakieś stylowe meble, musicie mieć na uwadze, że wydacie kilka tysięcy złotych. ZOBACZ TEŻ: Architekt z "Nasz nowy dom" o hejcie na Romanowską. "To nie jest program o Eli" [PLOTEK EXCLUSIVE]