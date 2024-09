O Mariannie Schreiber znów robi się głośno. Celebrytka, która m.in. próbowała swoich sił w "Top Model", zakładała własną partię i biła się na gali freak fightowej, ponownie chce wkroczyć do polityki. Schreiber zamierza startować w najbliższych wyborach prezydenckich, mimo że do przyszłego roku nie skończy wymaganych do tej funkcji 35 lat. Celebrytka nie widzi w tym jednak przeszkody, o czym opowiadała na kanapie programu śniadaniowego TV Republika.

Marianna Schreiber o politycznych planach. Nagle wspomniała o mężu

Widzowie TV Republika wywiad ze Schreiber mogli obejrzeć w piątek 6 września. Anna Popek nazwała gościnię "Wstajemy!" "przyszłą panią prezydent" i zapytała, czy faktycznie zamierza rozpocząć kampanię prezydencką. - Nie jest wykluczone, że będę się angażowała w takie sprawy - odparła celebrytka. Jak Marianna Schreiber zamierza ominąć problem wieku? Odpowiedziała dość wymijająco. - Uważam, że skoro osiemnastolatek musi płacić podatki i ma różne obowiązki w świetle prawa, to dlaczego nie ma mieć tych samych praw i w wieku 30 lat nie starować na prezydenta? Przecież to obywatele wybierają - odparła.

Prowadzący śniadaniówki TV Republika ciągnęli temat, dopytując Mariannę Schreiber o jej motywacje do angażowania się w politykę. Celebrytka zaznaczyła, że chodzi jej o spełnianie potrzeb ludzi, a nie o popularność. Stwierdziła również, że dorobek czy studia w przypadku kandydata na prezydenta niekoniecznie są kluczowe. Schreiber zaznaczyła także, że pieniądze nie są dla niej ważne, niespodziewanie nawiązując do zarobków jej - jeszcze obecnego - męża Łukasza Schreibera.

Polityka, tak jak widzę po swojej bliskiej osobie, to nie jest dochodowe. I jeśli ktoś idzie do polityki dla pieniędzy, to raczej się pomylił

- wyznała na antenie.

Marianna Schreiber w TV Republika ominęła niewygodny temat

Anna Popek dość nieśmiało postanowiła pociągnąć Mariannę Schreiber za język i zapytała o ją także o udział w Clout MMA. Celebrytka usiłowała jednak ominąć mniej wygodny temat. - A co chciałaby pani wiedzieć? - odparła nieco speszona. - Co to jest, czy to się walczy, czy to się organizuje, co to się robi? - zapytała prowadząca. Schreiber nieco zmieniła temat, mówiąc, że przez całe życie uprawiała sport. Wspomniała też o zarobkach, które przydają się, gdy chce się, aby "pomogły w życiu". Na tym temat się zakończył. Popek chciała wrócić jeszcze do tej kwestii pod koniec rozmowy, ale nie starczyło już czasu. Kadry z wizyty Marianny Schreiber w TV Republika znajdziecie w galerii na górze strony.