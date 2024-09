Elle Style Awards. Torbicka klasycznie, Foremniak jak w japońskim kimonie

W Warszawie po raz kolejny odbyła się gala wręczenia nagród Elle Style Awards sygnowanych przez magazyn "Elle". Oczywiście przy tej okazji nie mogło zabraknąć rodzimych gwiazd, które tłumnie przybyły na czerwony dywan i chętnie pozowały do zdjęć. Wypatrzyliśmy m.in. Grażynę Torbicką, Maffashion, Małgorzatę Foremniak, Agnieszkę Woźniak-Starak, Julię Wieniawę, Joannę Racewicz, Maję Ostaszewską i Barbarę Kurdej-Szatan. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się wybranym stylizacjom.

REKLAMA

Zobacz wideo Jessica Mercedes wybrała najlepiej ubrane gwiazdy

Grażyna Torbicka na gali Elle Style Awards. Postawiła na klasykę i minimalizm

Na gali magazynu "Elle" zjawiła się Grażyna Torbicka, która przecież przez wielu uznawana jest za ikonę stylu. Słynna prezenterka postawiła na klasykę. Miała na sobie minimalistyczną, długą suknię, która dość odważnie wyeksponowała ramiona. Całość została uzupełniona subtelną biżuterią. Torbicka zrezygnowała też z torebki. Było nowocześnie i bardzo stylowo. Zdjęcia gwiazd z gali Elle Style Awards znajdziesz w galerii na górze strony.

Grażyna Torbicka na gali Elle Style Awards postawiła na minimalizm Grażyna Torbicka na gali Elle Style Awards postawiła na minimalizm. Fot. KAPiF

Foremniak w kreacji niczym japońskie kimono. Maffashion w trendach

Naszą uwagę przykuła także Małgorzata Foremniak, która tym razem odeszła od zachowawczej klasyki i pokazała się w białej sukience przywodzącej na myśl japońskie kimona. Kreację połączyła z sandałkami w kolorze fuksji i niewielką torebką. Kropką nad i okazały się gładko spięte włosy i makijaż utrzymany w różowej tonacji. Widać, że całość została dobrze przemyślana. Stylizacja Małgorzaty Foremniak zdecydowanie wyróżniała się spośród innych tego wieczoru i to na plus. Na gali pojawiła się także Maffashion, która wykazała się dużą znajomością aktualnych trendów. Postawiła na szerokie, satynowe spodnie w męskim stylu i krótką marynarkę z mocno zaznaczoną linią ramion. Dopełnieniem całości okazała się nieoczywista torebka w kształcie kuli i ekstrawaganckie buty na obcasie. Niby wszystko ma się do siebie nijak, lecz razem daje fenomenalny efekt. Czuć tutaj doskonale wyczucie mody i tego, co obecnie nosi się na świecie. Stylizację Maffashion oceniamy na piątkę!