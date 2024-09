Roksana Węgiel ma za sobą bardzo intensywny czas. 25 sierpnia wokalistka i Kevin Mglej stanęli na ślubnym kobiercu. Ceremonia odbyła się w kościele św. Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni. Wokalistka przygotowała na ten dzień specjalny taniec dla pana młodego, któremu przyglądali się znani z show-biznesu goście. Na weselu Mgleja i Węgiel bawili się m.in. Maffashion, Michał Danilczuk oraz Aleksandra Nowak. Po wielkich emocjach wokalistka wraca powoli do życia codziennego. Ostatnio opublikowała w sieci nagranie.

Roksana Węgiel na nowych kadrach. Co za stylizacja

Roksana Węgiel jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Wokalistka może pochwalić się sporym gronem odbiorców. Instagramowy profil zwyciężczyni "The Voice Kids" obserwuje aż półtora miliona internautów. To właśnie na tej platformie Roksana Węgiel wrzuciła nagranie, na którym zaprezentowała się w skąpej stylizacji. Wokalistka włożyła krótki top i spodenki. Na wierzch zarzuciła luźną marynarkę w jasnym kolorze, na której widniał napis "The future is hot" [przyszłość jest gorąca - przyp.red.]. Chcecie zobaczyć omawiany kadr Roksany Węgiel i jej stylizację? Zajrzyjcie do galerii zdjęć na górze strony.

Roksana Węgiel odniosła duży sukces. Znalazła się w rankingu "Forbesa"

Niedawno Roksana Węgiel pochwaliła się swoim sukcesem. Magazyn "Forbes" opublikował ranking najbardziej wpływowych najmłodszych polskich gwiazd w 2024 roku. Wokalistka zajęła w nim piąte miejsce i nie kryła radości z tego wyróżnienia. "Dziękuję bardzo za tak wielkie wyróżnienie w kategorii najmłodszych polskich gwiazd. Dziękuję wam kochani, że doceniacie mnie jako artystkę, to ogromny zaszczyt!" - pisała w mediach społecznościowych. Pod postem Roksany Węgiel pojawiło się bardzo dużo komentarzy od internautów. " "Roksana wielkie gratulacje", "W pełni zasłużone", "Ale ekstra, gratulacje", "Jesteś taka zdolna. Super" - pisali w sieci. ZOBACZ TEŻ: Tak mieszkają Roksana Węgiel i Kevin Mglej. W sypialni przeszklone drzwi. "Patrzy na mnie śpiącą" [ZDJĘCIA]