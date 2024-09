Grażyna Wolszczak należy do grona jednych z najpopularniejszych aktorek w kraju. W 2020 roku zdecydowała się na to, by otworzyć własny teatr - Garnizon Sztuki. Otwarcie miało miejsce w czasie pandemii, ale to nie stanęło na przeszkodzie do rozwoju placówki. Obecnie na deskach teatru można zobaczyć wielu uznanych aktorów m.in. Anitę Sokołowską, Michała Żurawskiego czy Karolinę Gorczycę. Okazuje się, że Wolszczak ma jednak pewien kłopot - a wszystko przez "Taniec z gwiazdami".

Grażyna Wolszczak ma problemy. Chodzi o aktorów i taneczne show

W teatrze wielokrotnie trenowała Anita Sokołowska, która sięgnęła po Kryształową Kulę w ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami". Na deskach Garnizonu Sztuki występują także uczestnicy nowej odsłony tanecznego show - Maciej Zakościelny oraz Vanessa Aleksander. Przez to, że wspomniane gwiazdy poświęcają się teraz tanecznym treningom i nie mają czasu, Wolszczak musi zadbać, by znaleźć dublerów do spektakli. "Bardzo czuć [taneczną atmosferę], bo Maciek od czasu do czasu robił u nas treningi, a poza tym czujemy to na własnej skórze, dlatego że musimy przygotować dublury, bo nasi aktorzy, właśnie Maciek Zakościelny i Vanessa Aleksander, będą wyjęci w weekendy" - wyjawiła w rozmowie z "Plejadą". Okazuje się, że to spory problem.

Duży, niestety duży, ale jesteśmy cierpliwi, rozumiemy, że aktor potrzebuje różnych wyzwań i dlatego nie marudzimy

- dodała Wolszczak w rozmowie z portalem.

Kto zawalczy o Kryształową Kulę w 15. edycji "Tańca z gwiazdami"?

Maciej Zakościelny zatańczy w parze z Sarą Janicką, a Vanessa Aleksander pojawi się na parkiecie u boku Michała Bartkiewicza. Kto jeszcze będzie walczył o zwycięstwo w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", która zadebiutuje na antenie Polsatu 15 września? Pozostałe pary to: Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, Anna-Maria Sieklucką i Michał Kassin, Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Natalia Nykiel i Jacek Jeschke, Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, Rafał Zawierucha i Daria Syta, Piotr Świerczewski i Izabela Skierska, Olga Bończyk i Marcin Zaprawa, Filip Lato i Klaudia Raba oraz Michał Meyer i Julia Suryś. W naszej galerii na górze strony zobaczycie zdjęcia uczestników 15. edycji tanecznego show.