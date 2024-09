"Beetlejuice Beetlejuice" to połączenie fantasy i czarnej komedii, którą postanowił obejrzeć tłum polskich sław. Zaobserwowaliśmy kilka ciekawych stylizacji, między innymi u Marii Dębskiej i Pauliny Gałązki. Sami zobaczcie, jak wyszło.

"Beetlejuice Beetlejuice". Dębska modnie i miejsko. Gałązka postawiła na oryginalność

Aktorka znana z "Zabawa zabawa", "Bo we mnie jest seks", "Pech to nie grzech", "Ślepnąc od świateł" czy "Kiedy ślub?" postawiła tego wieczoru na kreację w stylu miejskim. Luźne, jasne spodnie połączyła z crop topem od Celine i czarnym, skórzanym płaszczem. Przy tym zestawieniu dobrze wyglądały sportowe, białe obuwie oraz brązowa torebka. Co z kolei ubrała jej koleżanka po fachu, czyli Paulina Gałązka? Gwiazda "Dziewczyn z Dubaju", "Fuks 2" oraz "Wieczór kawalerski" założyła nietypową sukienkę mini, w której bardzo się wyróżniała. Bufiaste rękawy w złocie i srebrze, golf i kilka gwiazd na długości kreacji oddawały wyjątkowość wieczoru. Co sądzicie? Stylizacje znanych aktorek są dostępne w naszej galerii na górze strony.

Jacek Rozenek przybył na premierę z ukochaną. Co za para!

Były mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan od dawna układa sobie życie z Marią, którą co pewien czas zabiera na salony. Przeważnie widzimy tę parę podczas premier. Zakochani z radością pozowali do zdjęć w sali kinowej. Jeszcze kilka temu temu aktor nie wierzył w znalezienie tej jedynej. "Nie ma sensu uciekać w związki, bo boimy się samotności. Nie wierzę, że zakocham się jeszcze w swoim życiu, że jakaś kobieta zakocha się we mnie. Dlaczego? Bo nie jestem już atrakcyjnym partnerem. Duchowo nie różnię się od siebie sprzed udaru, ale cieleśnie jestem kimś innym" - czytaliśmy w "Vivie!". Teraz, jak widzimy, Rozenek jest szczęśliwie zakochany w Marii. Jesteście ciekawi, jak im się układa? Rozenek poruszył ten wątek w rozmowie z Jastrząb Post. - Udał mi się nowy związek nadzwyczaj i pewnie będę chciał go zalegalizować, ale jeszcze nie poczyniłem żadnych kroków. Zastanowię się nad tym - powiedział pewien czas temu.