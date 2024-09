Agnieszka Kotońska zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Od czasów debiutu na antenie stacji TTV uczestniczka przeszła spektakularną metamorfozę. Nie tylko sporo straciła na wadze, ale zmieniła też swój wizerunek. Jak się okazuje, nie jest jeszcze w pełni zadowolona ze swojego wyglądu i w planach ma jeszcze kilka zmian. Podczas ostatniego Q&A, które zorganizowała na swoim profilu na Instagramie, wyjawiła, jakiemu zabiegowi ma zamiar się poddać

Agnieszka Kotońska planuje operację biustu. "Już się do niej szykuję"

Agnieszka Kotońska podczas sesji Q&A, którą zorganizowała na Instagramie, została zapytana o to, czy kiedykolwiek przeszła operację biustu. Wielokrotnie jej to już sugerowano. Jak się okazuje, nigdy nie poddała się takiemu zabiegowi, ale już wkrótce zamierza to zmienić. Jak sama podkreśliła, chce spełnić swoje marzenie. "Jeszcze nie, ale szykuję się do niej. To jest kolejne marzenie na mojej drodze marzeń. Jak będę robić biust, to na bank będę wam relacjonować i mówić - skwitowała celebrytka. Padło też pytanie o to, co zrobi celebrytka jeśli zabieg się nie powiedzie. Wygląda na to, że Kotońska nie zakłada czarnych scenariuszy i nie zamierza się martwić na zapas.

Jakbym wiedziała, że się przewrócę, to bym się położyła. Zawsze jest ryzyko, ale trzeba pozytywnie myśleć

- podkreśliła. Na końcu celebrytka poprosiła swoich obserwatorów o to, by polecili jej odpowiedniego specjalistę, który podejmie się zabiegu.

Agnieszka Kotońska schudła kilkadziesiąt kilogramów

Gwiazda popularnego programu pochwaliła się metamorfozą. Baczni obserwatorzy Kotońskiej zauważyli, że długo pracowała nad swoją sylwetką, co bardzo jej się opłaciło. Celebrytka od jakiegoś czasu coraz chętniej pokazuje odmienione ciało. Niedawno ogłosiła, że udało jej się zrzucić 41 kilogramów - wcześniej ważyła 106 kilogramów. "Zmieniłam się, wiem, no ale chyba na plus. Każdy z nas na przełomie trzech lat się zmienił, zresztą zmieniło się wszystko i bardzo dobrze, bo inaczej bylibyśmy nudni i bezbarwni" - napisała na Instagramie. Zdjęcia Kotońskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.