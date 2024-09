Kuba Wojewódzki kpi ze ślubu Roxie i Kevina. 'Ślub w takim wieku...'

Kuba Wojewódzki stara się, by nikt o nim nie zapomniał. Od wielu lat prowadzi swoje show na antenie TVN-u, ale to nie jest jego jedyne zajęcie. Na łamach "Polityki" można czytać jego felietony. Tym razem kontrowersyjny dziennikarz postanowił wypowiedzieć się na temat ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Jak to zwykle bywa, nie gryzł się w język.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto pierwszy taniec Roxie Węgiel!

Kuba Wojewódzki zadrwił z Roxie i Kevina. Tak skomentował ich ślub

Roksana Węgiel jest żoną Kevina już od marca, ale jak przekazał "Super Express" 25 sierpnia para zdecydowała się na ślub kościelny. 19-latka często powtarza jak istotna jest dla niej wiara. Roxie zaprezentowała się w trzech kreacjach, a podczas hucznego wesela zatańczyła dla męża zmysłowy taniec. Do głośnego wydarzenia postanowił na łamach "Polityki" odnieść się Kuba Wojewódzki. Dziennikarz postanowił wbić szpilę nowożeńcom. "19-letnia Roksana Węgiel i 28-letni Kevin Mglej wzięli ślub w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydyni" - zaczął.

To zrozumiałe. Jak się bierze ślub w takim wieku, to potrzeba dwoje świętych, żeby to ogarnąć

- stwierdził Wojewódzki. Przypominamy, że sam nigdy nie zdecydował się na zawarcie małżeństwa. To nie pierwszy raz, gdy dziennikarz decyduje się na wbijanie szpil w celebrytów. Wcześniej niepochlebnie wypowiadał się o Małgorzacie Rozenek-Majdan. "Dla mnie Małgosia Rozenek nie jest najlepiej ubraną Polką, tylko najśmieszniej ubraną Polką, która jest zrozpaczona i zamienia swoje życie w "Truman Show", bo sprzedaje wszystko, łącznie z prywatnością swoich dzieci" - mówił lata temu w "Dzień dobry TVN". Od Wojewódzkiego oberwało się także Baronowi. "Baron to ten, co wędruje pomiędzy Tinderem a TVP?" - napisał niegdyś na Instagramie.

Wśród gości weselnych Roxie i Kevina znalazło się wiele znanych osób

Jeden z najgłośniejszych ślubów tego sezonu już za nami. Wydarzenie odbyło się na Podkarpaciu - w rodzinnych stronach piosenkarki. W przygotowaniach do ceremonii pomagała parze Izabela Janachowska. Na weselu Roxie i Kevina bawili się m.in. Julia "Maffashion" Kuczyńska, influencerka Ola Nowak czy też raper Mata. Nowożeńcy udali się w podróż poślubną, ale nie zdecydowali się na wyjazd za granicę. Okazuje się, że zakochani postanowili odpocząć nad Jeziorem Solińskim. Ujęcia ze ślubu Roksany i Kevina znajdziecie w naszej galerii na górze strony.