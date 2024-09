Sylwia i Jan Dąbrowscy tworzą zgrany i szczęśliwy związek, którym chętnie dzielą się w mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że należą do jednych z najsłynniejszych influencerów. Para pobrała się w czerwcu 2022 roku, a w międzyczasie doczekała się narodzin dwóch córek. W styczniu 2020 roku na świat przyszła Pola, a rok później urodziła się Nela. Małżonkowie nigdy nie ukrywali, że marzą o dużej rodzinie. Trzecia córka pary przyszła na świat w maju ubiegłego roku i otrzymała imię Jaśmina. Choć ostatnio na ich profilach można znaleźć mnóstwo treści z remontem, czy wychowaniem dzieci, to nie zapominają też o sobie. Sylwia Dąbrowska właśnie wybrała się do fryzjera, gdzie skusiła się na nie lada metamorfozę. Nie poznacie jej.

Sylwia Dąbrowska zaszalała z metamorfozą! Nie do wiary, jak teraz wygląda

Sylwia Dąbrowska prowadzi prężną działalność na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi dwa miliony użytkowników. Influencerka chętnie uchyla im rąbka tajemnicy i dzieli się nowinkami zarówno z życia prywatnego, jak i zawodowego. Ostatnio wybrała się do fryzjera, oczywiście całą wizytę zdecydowała się zrelacjonować. Na jej profilu pojawił się film, na którym możemy zobaczyć cały proces przemiany. Na początku widzimy ją w długich blond włosach. Później siedzi ona z farbą na włosach, a także relaksuje się na fotelu fryzjerskim. Na końcu nagrania możemy natomiast zobaczyć spektakularny efekt. Wygląda na też, że celebrytka tym razem postawiła na ekstremalne zmiany. Na jej głowie zamiast platynowego blondu, zagościł kasztanowy brąz!

Sama jestem w szoku. To chyba najciemniejszy włosy, jakie miałam

- napisała wyraźnie podekscytowana. Włosy zostały również lekko podcięte i wymodelowane. Ułożone je w delikatne fale. Trzeba przyznać, że wyglądają na odżywione i zdrowe. Natomiast sama influencerka w nowej odsłonie prezentuje się wprost fenomenalnie. Ten kolor zdecydowanie dodaje jej pazura. Jesteście ciekawi, jak się teraz prezentuje? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

Sylwia Dąbrowska nie jest już blondynką. Internauci oniemieli z zachwytu