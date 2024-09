Caroline Derpieński szturmem weszła do show-biznesu i szybko stała się barwną osobowością medialną. Tak naprawdę nikt nic o niej wie, a ona sama mówi to, co chce - i nie zawsze prawdę. Niedawno porozmawiała z naszą reporterką, Karoliną Sobocińską. Podczas rozmowy temat zszedł na Annę i Roberta Lewandowskich.

Zobacz wideo Wspomniała o konkurencji

Caroline Derpieński o Lewandowskich

Nasza reporterka zagaiła Derpieński o Lewandowskich, kiedy zeszły na temat hejtu. Nie da się ukryć, że małżonkowie często są ofiarami bezczelnych komentarzy, a także spotykają się z krytyką. Ich profile na Instagramie śledzą miliony użytkowników, którzy dają sobie prawo do wyrażania swoich nierzadko skrajnych opinii. Annę Lewandowską śledzi 5,6 mln osób, Roberta Lewandowskiego 35,6 mln. Instagram Derpieński obserwuje dziesięć milionów. Karolina Sobocińska chciała poznać zdanie Caroline na temat tego, dlaczego w Polsce są oni aż tak hejtowani. - Oni mnie nie lubią - wypaliła od razu, po czym wytłumaczyła. - Bo ja ich zawsze przeganiam w zasięgach - wyjaśniła. Nasza dziennikarka drążyła temat i zapytała, skąd wie, że małżonkowie mają nie pałać do niej sympatią.

No wiesz, po prostu konkurencji się nie lubi. Ja tam do nich nic nie mam

- dodała od razu Caroline. 22-latka chyba nie spodziewała się, że jej wyznanie będzie budziło aż takie zaciekawienie i nie chciała dłużej kontynuować. Przyznała, że Lewandowscy nigdy nie dali jej odczuć, żeby coś do niej mieli. - Nie było nigdy żadnego kontaktu - przyznała nieco zagubiona i dodała, że to "taki joke" [żart - przyp. red.]. Co jeszcze o nich powiedziała? Obejrzyjcie nasz materiał wideo! A w naszej galerii na górze strony znajdziecie zdjęcia Caroline Derpieński z różnych etapów w jej życiu.

Caroline Derpieński przerwała wywiad

Caroline Derpieński nie zawsze chętnie odpowiada na pytania, które zadają jej dziennikarze. Jakiś czas temu przerwała wywiad, bo prowadzący mocno ją zdenerwował. Nawiązał do - właśnie - zasięgów na Instagramie. - Wspomniałaś też przed chwilą o zasięgach. To, co też w twoim kontekście często pojawia się w mediach, to fakt kupowania, tak mówią twoi przeciwnicy - powiedział do niej Mateusz Szymkowiak, czym rozwścieczył celebrytkę. Zagroziła sądem i wyszła ze studia. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Wkurzona Derpieński przerwała wywiad z Szymkowiakiem. Straszy sądem.