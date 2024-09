Nie żyje dziennikarka TVN. Przed śmiercią miała jedną prośbę

W poniedziałek w "Dzień dobry TVN" pojawił się poruszający materiał. Upamiętniono w nim jedną z pracownic formatu. Okazało się, że nie żyje Iza Kaczyńska-Gontarz, która zmarła w połowie czerwca, jednak dopiero teraz postanowiono pożegnać ją publicznie. Miała 43 lata, od dawna chorowała. Nie wszyscy wiedzieli, jak poważny jest stan reporterki z krakowskiego oddziału. Ta przed śmiercią miała jedną prośbę.

Iza Kaczyńska-Gontarz nie żyje. Ruszyła zbiórka

Kobieta osierociła dwóch synów: Gutka i Kajtka, którzy zostali pod opieką ojca. Mama marzyła o dobrej przyszłości dla nich, chciała, żeby m.in. podróżowali i zwiedzali świat. W związku z tym ruszyła zbiórka, której cel ustawiony jest na 100 tys. zł.



"Kajtek ma sześć lat i uwielbia piłkę nożną, Gutek ma już dziesięć lat, jest marzycielem, romantykiem i wędkarzem - jak ich tata. Iza odeszła po bardzo ciężkiej chorobie, którą znosiła dzielnie i do końca wierzyła, że uda jej się pokonać raka. Żyła pełnią życia i dawała wszystkim wokoło radość. Jej marzeniem było, żeby chłopcy się rozwijali, uczyli języków, zwiedzali świat i pielęgnowali swoje pasje. Zawsze chciała spełniać ich marzenia. Dziś Gutek i Kajtek nie mają już mamy. Razem z tatą muszą się nauczyć żyć bez niej, bez jej ciepła, miłości, opiekuńczości i uśmiechu. Muszą nauczyć się być rodziną bez Izy. To trudne, ale nie zostali sami - mają nas i naszą pomoc... Umilmy życie chłopakom" - czytamy na profilu, na którym trwa zbiórka. Do tej pory zebrano niewiele ponad dziesięć tys. zł., które przekazały 187 osoby. Zostało jeszcze 83 dni, by osiągnąć wyznaczoną kwotę. Jeżeli chcielibyście wesprzeć bliskich Kaczyńskiej-Gontarz, możecie to zrobić POD TYM LINKIEM.

Iza Kaczyńska-Gontarz była chora

Dziennikarka była bardzo poważnie chora. Zmagała się z nieoperacyjnym nowotworem, specjaliści nie dawali jej większych szans. Oprócz tego cierpiała z powodów natury hepatologicznej - czekała na przeszczep wątroby. - Nigdy nie robiła z choroby usprawiedliwienia - powiedziała we wspomnianym wcześniej materiale wyemitowanym w "DDTVN" poruszona Ewa Drzyzga. Zdjęcia Izy Kaczyńskiej-Gontarz znajdziecie w naszej galerii na górze strony.