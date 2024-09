W jednym z dawnych wpisów na Instagramie Doda zdradziła kilka sekretów swojej figury. "Nie lubię słodyczy, jem bardzo zdrowo, zbilansowane posiłki, nie jem fast foodów, nie piję jakiś słodkich gazowanych rzeczy. Wiadomo, że każdy etap w życiu wiąże się swoimi prawami i szaleństwem, więc też zamknęłam etap imprezowania bardzo hucznie i z wielkimi rekordami. Ale od wielu, wielu lat alkohol piję raz na trzy miesiące, raz na cztery miesiące, czyli cztery razy w roku. I to też mi bardzo służy. Uważam, że kobiety po 35. roku życia powinny całkowicie zrezygnować z mięsa i z alkoholu. Ja tak zrobiłam. Jestem na diecie bezglutenowej, bez laktozy, jem ryby, z mięsa czasami dziczyznę, jeżeli mam taką ochotę, słucham się swojego organizmu. Cukru nie jem od 15 lat. Jeżeli mam ochotę na słodycze, to jem owoce, ale fruktozę do 14.00" - przekazała fanom. Jak widać, wciąż trzyma się żelaznych zasad.

Doda zachwyciła fanów figurą. Odpowiedziała na hejt

Piosenkarka wypoczywa obecnie w słonecznej Turcji. Jak ma w zwyczaju podczas wakacji, pokusiła się o post, w którym zaprezentowała swoją sylwetkę. Zapozowała w różowo-turkusowym bikini i okularach. Kadry udostępnione na Instagramie znajdziecie w naszej galerii. Fani są zachwyceni widokiem sylwetki Dody. "Zazdroszczę konsekwencji oraz samokontroli", "Boże, jaka figura", "Wyglądasz niesamowicie" - czytamy pod postem. Nie zabrakło również przytyków do figury wokalistki. Jeden z internautów przyczepił się do jej wagi, proponując "schudnięcie o pięć kilogramów. Sama zainteresowana postanowiła zareagować.

Raczej nie skorzystam, bo trzymam tę samą wagę od około sześciu lat

- odpowiedziała piosenkarka.

Doda lubi nowoczesne metody treningu. Tę technologię popiera również Justyna Steczkowska

Z jednego z nagrań na Instagramie dowiadujemy się o tym, że Rabczewskiej przypadły do gustu treningi EMS. Co ciekawe, ten sposób lubi także Justyna Steczkowska, która zachwyca fanów figurą. Doda poruszyła we wspomnianym materiale kwestię regularności w ćwiczeniach, a także snu. - Na ten moment ćwiczę dwa razy w tygodniu z elektrostymulacją. Jest do dla mnie bardzo wspaniały sposób ćwiczeń, który odkryłam niestety dopiero pięć lat temu. Gdybym wcześniej odkryła, zaoszczędziłabym sobie wiele lat bólu kręgosłupa. Oprócz tego ogólnorozwój, czyli trochę kardio, trochę siłowni, trochę takich sportów na zewnątrz. Mam ogromną w sobie dyscyplinę. Śpię dziewięć godzin dziennie, śpię wieczorem, śpię w dzień. Dbam o swój organizm. Traktuje go jako jedyny dom, z którego nigdy nie będę się mogła wyprowadzić - przekazała na nagraniu.