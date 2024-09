"M jak miłość" nie bez kozery nazywany jest hitem. Polska telenowela emitowana jest od 24 lat, a losy rodziny Mostowiaków (i ich bliższych czy dalszych znajomych) wciąż przyciągają przed telewizory rzesze widzów. Serial znają i uwielbiają całe pokolenia. Jak się jednak okazuje, Mostowiakowie łączą ludzi nie tylko przed telewizorami, ale również na planie filmowym.

"M jak miłość". Rodziną są nie tylko w serialu, ale i w życiu

Nie wszyscy jednak wiedzą, że serialowa Pola, grana przez Hanię Nowosielską spotyka się z rodzicami również na planie filmowym. Ewelina Kudeń-Nowosielska gra mamę Poli, Weronikę, natomiast Bartłomiej Nowosielski to sympatyczny sadownik Tadeusz Kiemlicz, przyjaciel Mostowiaków z Grabiny. Choć rodzice Hani są zawodowymi aktorami (pani Ewelina pracuje głównie w dubbingu, natomiast pan Bartłomiej zagrał dziesiątki epizodów w najpopularniejszych polskich serialach), to właśnie córka załatwiła im rolę w serialu. Ewelina Kudeń często pojawiała się na planie, by dopilnować, że córka czuje się komfortowo i jest bezpieczna. Zupełnie niepotrzebnie, bo jak się okazało, dziewczynka czuje się tam jak ryba w wodzie. Niedługo później scenarzyści wpadli na pomysł, by prawdziwa mama Hani, była również tą serialową. Następnie do obsady dołączył tata Hani, Bartłomiej Nowosielski, choć jego wątek nie przeplata się z wątkiem córki i żony. Jedyną osobą z rodziny Nowosielskich, która nie złapała aktorskiego bakcyla, jest starsza siostra Hani.

Zasiadamy całą rodziną przed telewizorem, jak jest odcinek z Hanią! To jest nasze święto. Jestem pełen podziwu dla niej, bo połknęła tego bakcyla. Jest od nas zdecydowanie lepsza

- mówił tata Hani w jednym z wywiadów.

