Od czasu występu na Eurowizji z piosenką "Solo" Blanka nie traci na popularności. Piosenkarka wydaje singiel za singlem i często jest grana w największych radiostacjach. Tym razem gwiazda wzięła udział w akcji z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Blanka zaśpiewała i zatańczyła przed uczniami jednej ze szkół w Skawinie. To nie wszystkim się spodobało. W komentarzach zaroiło się od głosów oburzonych internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka robi karierę za granicą? Wspomina o Japonii

Blanka zatańczyła i zaśpiewała dla dzieci z podstawówki

Blanka pojawiła się w Skawinie w ramach akcji "Najfajniejszy Pierwszy Dzwonek w Polsce". Nagranie z występu wokalistki przed uczniami szkoły podstawowej trafiły do internetu. Możemy na nim dostrzec, że wokalistka pręży się i tweerkuje przed dość zaskoczonymi dziećmi. Podkreślmy, że twerking to taniec polegający na charakterystycznym potrząsaniu pośladkami, który ma erotyczne zabarwienie. Później celebrytka wybrała się też do jednej ze szkolnych klas, gdzie zrobiła sobie dość wyzywającą sesję zdjęciową. Zdjęcia, o których mowa znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Internauci oburzeni występem Blanki. "To chore. Gdzie rodzice?"

Pod nagraniem, które pojawiło się na profilu DudekPL4 na profilu X pojawiło się sporo głosów oburzonych internautów. "To chore. Gdzie rodzice?", "Demoralizacji młodzieży ciąg dalszy... Co tu można innego myśleć", "Dramat!", "Taka potem Rzeczpospolita, jak jej młodzieży chowanie", "Dyrektorka szkoły powinna wylecieć na zbity pysk" - czytamy w komentarzach. Również zdjęcia, które Blanka dodała na Instagram, wywołały kolejną falę oburzenia. Redakcja portalu JastrząbPost postanowiła skontaktować się ze Szkołą Podstawową nr 2 w Skawinie. Zadano pytanie, czy występy o dość erotycznym wydźwięku powinny być w ogóle dopuszczane w szkole. Nie otrzymano jednak wypowiedzi dyrekcji placówki. "Niestety, w tym tygodniu nie ma możliwości kontaktu z dyrekcją, proszę o kontakt w innym terminie" - usłyszała dziennikarka JastrząbPost, kiedy skontaktowała się z sekretariatem szkoły.