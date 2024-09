Robert Janowski choć z wykształcenia jest weterynarzem, od najmłodszych lat przejawiał artystyczne zapędy. Grał w serialach (możecie pamiętać go z "Na dobre i złe"), śpiewał w zespołach muzycznych, występował nawet na deskach słynnego Teatru Buffo Janusza Józefowicza. Ogólnopolską rozpoznawalność przyniósł mu jednak dopiero program Telewizji Polskiej "Jaka to melodia?", który prowadził od 1997 roku. W 2018 roku jednak pożegnał się z formatem, a w roli gospodarza show najpierw zastąpił go Norbi, a następnie Rafał Brzozowski.

Robert Janowski wrócił do prowadzenia "Jaka to melodia?". Padły mocne słowa

Gdy w październiku ubiegłego roku za sterami Polski pojawiła się nowa władza, TVP przeszła ogromną przemianę. Do stacji wróciło wiele znanych i lubianych twarzy, podczas gdy gwiazdom "starej telewizji" podziękowano za współpracę. Tym sposobem Janowski wrócił po sześciu latach do prowadzenia "Jaka to melodia?". Przy tej okazji, w rozmowie z Jastrząb Post zdobył się na szczere wyznanie. Wyznał wówczas, że dawniej na korytarzach TVP panowała inna atmosfera. Za czasów panowania Jacka Kurskiego w TVP, zrobiło się wręcz nieprzyjemnie.

Tam wydarzyło się już parę rzeczy i było ciężko. Tak jak mówił Jarosław Kret, zrobiło się duszno, było cicho. (...) Na korytarzach zawsze był gwar, była twórcza dyskusja, atmosfera, a wówczas było cicho. Była taka dziwna, niebezpieczna cisza, niespokojna, jakby coś wisiało w powietrzu. Ludzie się unikali, nie gadali ze sobą, było pusto, (...) niefajnie

- wyznał.

Przyznał również, że w 2018 roku mógł zostać w show. Decyzja o odejściu jednak należała do niego. "Ja mogłem zostać. Zresztą, byłem namawiany przez ówczesnego prezesa i ekipę, abym został, ale nie. Pamiętałbym o tym do końca życia, że podjąłem złą decyzję, wbrew sobie. Nie było mi z tym po drodze" - kontynuował.

Robert Janowski chciał obejrzeć pierwszy odcinek. "Nie wytrzymał"

Robert Janowski nie gryzł się w język. W wywiadzie wrócił wspomnieniami do przeszłości i przyznał, że obejrzał pierwszy odcinek "Jaka to melodia?", który nie był prowadzony przez niego. Powiedział jednak, że "nie wytrzymał do końca", ale "teraz już zaszły zmiany".

Z moją żoną Moniką chcieliśmy obejrzeć do końca, ale nie wytrzymaliśmy. Stwierdziłem, że nie chciałem na to patrzeć. Nie było mi fajnie. 20 lat to prowadziłem, nagle tego nie ma, nie będę udawał, że byłem szczęśliwy z tego powodu. Wiadomo, że czegoś było mi brak. (...) Teraz też zaszły zmiany, ale z innym pomysłem na telewizję. Telewizję, która nie rani uczuć

- skwitował.