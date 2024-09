29 sierpnia odbyła się druga rozprawa rozwodowa Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Aktorka zjawiła się w sądzie osobiście, ale byłego partnera na próżno można było szukać w sali rozpraw. Celebrytę reprezentował prawnik, a on sam nie stawił się na rozprawie. W sądzie pojawiła się też matka aktora, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, a także Liroy, czyli osoby, które zostały powołane na świadków. Mimo złożonych przez nich zeznań sąd nie podjął jeszcze decyzji o rozwodzie i wyznaczył termin kolejnej rozprawy, która ma odbyć się 25 lutego 2025 roku. Warto podkreślić, że para rozstanie ogłosiła na początku 2022 roku, więc już dwa lata nie są razem. Niedawno media obiegły wieści o ciąży nowej partnerki Królikowskiego. Wygląda na to, że minie jeszcze trochę czasu, zanim temat głośnego związku Opozdy i Królikowskiego ostatecznie się zakończy. Dlaczego aktor nie stawił się w sądzie?

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Opozda znów uderza w alimenciarzy. Zauważa luki prawne

Wiadomo, dlaczego Królikowski nie stawił się w sądzie. Bał się konfrontacji?

Jak donosiły media, atmosfera na rozprawie rozwodowej Opozdy i Królikowskiego była wyjątkowo nerwowa. Zarówno aktorka, jak i obecna w jej sądzie teściowa miały być wściekłe, gdy zobaczyły gromadzących się na miejscu paparazzi. Jak relacjonował Pudelek, na miejscu doszło nawet do interwencji ochrony. Kiedy wyszło na jaw, że Królikowski nie stawił się osobiście na rozprawie w mediach, spekulowano, że aktor za wszelką cenę chciał uniknąć konfrontacji z byłą partnerką. Trudno się dziwić, skoro para przez miesiące toczyła medialne boje. Jak się jednak okazuje, aktor nie stawił się na rozprawie z powodu zobowiązań zawodowych, które zatrzymały go w innym mieście. Jak donosi Pudelek, we Wrocławiu trwają właśnie zdjęcia do serialu "Uroczysko", gdzie Królikowski dostał angaż.

Ostatnia rozprawa miała na celu przesłuchanie świadków wskazanych na wokandzie, a obecność Joanny i Antoniego nie była konieczna, gdyż nie byli oni wzywani przez sąd

- przekazał informator Pudelka.

Antoni Królikowski będzie miał drugie dziecko Antoni Królikowski będzie miał drugie dziecko. Fot. KAPiF

Ukochana Antoniego Królikowskiego pochwaliła się ciążowymi krągłościami

Antoni Królikowski niedawno pochwalił się, że jego nowa partnerka Izabela Banaś jest w ciąży. Radosną nowinę aktor ogłosił w rozmowie z jednym z tabloidów podczas festiwalu filmowego im. Pawła Królikowskiego w Kudowie-Zdroju. "Kudowa zawsze będzie miała szczególne miejsce w moim sercu, dlatego nie mogło zabraknąć w tym roku również nas. Wraz z Izą spodziewamy się dziecka i cieszę się, że to właśnie przy tej okazji możemy podzielić się tą dobrą nowiną ze światem. Pozwólcie, że resztę w tej sprawie pozostawimy na ten moment dla siebie. Nie ukrywam, że w tym czasie szczególnie doceniamy życie we Wrocławiu, z dala od mediów, a zobowiązania zawodowe prawdopodobnie będą nas tu jeszcze jakiś czas trzymać" - wyznał w rozmowie z "Super Expressem". Ukochana aktora niedawno pochwaliła się kadrem, na którym widać jej ciążowe krągłości.