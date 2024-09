Emilia Krakowska to jedna z najwybitniejszych aktorek polskiego kina. Jedną z najważniejszych ról w jej karierze było wcielenie się w postać Jagny w kultowej ekranizacji "Chłopów" w reżyserii Jana Rybkowskiego. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt ról filmowych i teatralnych, wystąpiła m.in. w "Ziemi obiecanej", "Weselu" i "Brzezinie" Andrzeja Wajdy. Aktorka ma za sobą cztery rozwody. Jak sama wielokrotnie wspominała w wywiadach, nie potrafi żyć bez miłości.

Emilia Krakowska nie potrafi żyć bez miłości. "Zaliczyłam cztery małżeństwa i wiem, jakie błędy popełniałam w każdym z nich"

Emilia Krakowska niedawno skończyła 84 lata. Aktorka podkreśla, że nie potrafi żyć bez miłości i przyznaje się do wielu romansów. Kilkukrotnie próbowała ułożyć sobie życie, ale jej małżeństwa kończyły się rozstaniami. "Zaliczyłam cztery małżeństwa i wiem, jakie błędy popełniałam w każdym z nich. Za dużo z siebie dawałam i spalałam się w miłości" - powiedziała w wywiadzie z "Angorą". Według aktorki małżeństwo jest kontraktem, gdzie dwoje ludzi umawia się na coś i stara się wywiązać z umowy, a kiedy to się nie udaje - umowa zostaje rozwiązana. To dlatego Emilia Krakowska za wszelką cenę nie tkwiła w związkach, które przestawały jej służyć. "Nigdy nie potrafiłam żyć w uczuciowym chłodzie, więc jeśli miłość kończyła się, nie wyobrażałam sobie, by nadal tkwić w takim pozbawionym żaru związku. Cenię sobie to, że z moimi byłymi, mimo rozstania, potrafiłam się przyjaźnić. Co więcej, dogadywałam się nawet z ich kolejnymi żonami" - wyznała w rozmowie z magazynem "Tina". Aktorka w książce "Emilia Krakowska. Aktorzyca" Katarzyny Kaczorowskiej wyznała, jaki był główny powód rozpadu jej związków.

Moi mężowie chcieli, żebym była kurą domową, a ja miałam marzenia, które chciałam realizować. Wielbiłam swoich mężczyzn do czasu. Kiedy zauważyłam, że zaczynają ograniczać moją niezależność, odchodziłam

- podkreśliła aktorka.

Emilia Krakowska na premierze spektaklu 'Czułe słówka'. Fot. Kapif.pl

Emilia Krakowska szykuje się do piątego ślubu. "To jest najpiękniejszy związek, jaki miałam w swoim życiu"

Jakiś czas temu media rozpisywały się o potencjalnym piątym ślubie aktorki. Emilia Krakowska zakochała się w Sergiuszu Sikorskiej, architekcie, który na co dzień mieszka w Brazylii. Para znała się jeszcze z młodości, ale każde zajmowała się potem swoją karierą. Dopiero po latach ich kontakt się odnowił i zrodziło się między nimi uczucie. "To jest najpiękniejszy związek, jaki miałam w swoim życiu. Dzieli nas 18 tys. km, znamy się od czasów studenckich, każde z nas przebyło już długą drogę. Nasze uczucie jest czyste i prawdziwe. Nie ma w nim żadnego interesu. Cieszymy się sobą, krzyczymy sobie w słuchawkę: "kocham cię!" i jesteśmy szczęśliwi" - wyznała w 2022 roku w rozmowie z Plejadą.