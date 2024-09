Stacja wPolsce24 zaczęła nadawanie 2 września. Głównym programem informacyjnym są "Wiadomości", a pierwsze wydanie poprowadził znany z TVP Michał Adamczyk, który brylował w państwowej telewizji za czasów prezesury Jacka Kurskiego. Dziennikarz tuż po programie przeprowadził wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Jak wypadł prezes PiS i sam prowadzący rozmowę? To ocenił specjalnie dla Plotka ekspert od mowy ciała, Maurycy Seweryn.

Jarosław Kaczyński pojawił się w telewizji wPolsce24. Jego występ ocenił ekspert

Michał Adamczyk był gospodarzem "Wiadomości" w stacji wPolsce24, a później przeprowadził wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pojawił się jako gość po najważniejszym programie informacyjnym. Specjalista od mowy ciała Maurycy Seweryn ocenił, jak zaprezentował się jeden z najważniejszych polityków w kraju. - Nikt nie zadbał o jego wizerunek, ewentualnie specjalnie ktoś stara się zaprezentować szefa swojej partii jako emeryta. Kaczyński z dalekiego planu zajmuje znacznie mniejszą pozycję niż dziennikarz. (...) Siedzenie zostało ustawione za nisko, czyli doradcy o to nie zadbali. (...) Kaczyński w efekcie tego ustawienie nie ma możliwości gestykulowania - stwierdził ekspert.

Zauważył także, że problemem był brak kontaktu wzrokowego z dziennikarzem. - Poprawił się w momencie, gdy pojawiła się pogoda. Moim zdaniem dziennikarz poprosił Kaczyńskiego o lepszy kontakt wzrokowy. (...) Od tego, czy ten kontakt wzrokowy jest zachowany, publiczność uzależnia ustalenie wiarygodności prezentera, jego szczerości i intencji, a po drugie jego pewności siebie. (...) Ten brak kontaktu powoduje obniżenie wiarygodności mówcy - stwierdził Maurycy Seweryn.

Jarosław Kaczyński w tym programie wypadł fatalnie. Wypadł jako osoba nieprzygotowana, nieszczera i bardzo, bardzo zmęczona

- podsumował specjalista. Ujęcia z tej rozmowy znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Stacja wPolsce24 zadbała o powrót znanych twarzy

Nowa stacja jest zdecydowanie prawicowa. Sam dobór gości już na to wskazuje - nie tylko Jarosław Kaczyński pojawił się na antenie. Wcześniej mogliśmy ujrzeć tam Przemysława Czarnka. Władze nowej telewizji zadbały o to, by widzowie zobaczyli twarze znane sobie ze starej TVP. Dziennikarzami wPolsce24 są m.in. Michał Adamczyk, Magdalena Ogórek, która poprowadziła już poranne pasmo, czy też Martę Kielczyk.