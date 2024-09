W poniedziałek 2 września "Gazeta Wyborcza" poinformowała o zatrzymaniu czterech osób w sprawie rozboju na właścicielu firmy medycznej, znajdującej się na Śląsku. Osoby te zostały zatrzymane w Katowicach, Tychach i Radomiu. Jak wynika z przekazanych informacji, jednym z zatrzymanych ma być były dziennikarz stacji TVN i radia RMF FM. "Jednym z zatrzymanych jest Jacek B., były dziennikarz śledczy TVN i RMF FM. W czasie kariery dziennikarskiej dwukrotnie otrzymał nagrodę Grand Press". Wśród aresztowanych znalazł się również znany zawodnik MMA i KSW Daniel R.

Cztery osoby podejrzane o rozbój zostały aresztowane. W tle milion złotych

Według informacji medialnych prokuratura w Zabrzu wydała nakaz aresztowania czterech osób, które są podejrzane o rozbój na właścicielu firmy medycznej ze Śląska. Za pośrednictwem oficjalnej strony policja przekazała, że sprawcy spotkali się z przedsiębiorcą w poniedziałek 12 sierpnia na parkingu jednego z centrów handlowych. Mieli ze sobą nóż oraz przedmiot, który w kształcie przypominał pistolet. - Sprawcy groźbą zmusili pokrzywdzonego do przelania na wskazane przez nich konto 1 mln zł - przekazali pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Gdy przedsiębiorca złożył zawiadomienie w sprawie, śledczy natychmiastowo przystąpili do działania. W trakcie przeglądań nagrań z monitoringu udało się zidentyfikować podejrzanych. Prokuratura postawiła im poważne zarzuty, w tym dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Sąd podjął decyzję, aby zatrzymani zostali aresztowani na trzy miesiące. Grozi im kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Były dziennikarz TVN i RMF FM oraz gwiazdor MMA zostali zatrzymani. Są podejrzani o rozbój

Według informacji "Gazety Wyborczej" wśród zatrzymanych miał się znaleźć były dziennikarz śledczy, pracujący dla stacji TVN oraz radia RMF FM Jacek B. Mało tego mężczyzna miał być wielokrotnie nagradzany i uhonorowywany za swoją pracę. "Gazeta Wyborcza" postanowiła skontaktować się z obrońcą zatrzymanego. Jak się okazuje, ten nie przyznaje się do winy i odpiera wszelkie zarzuty.