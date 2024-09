Michał Adamczyk wraca do telewizji. Skandal z jego udziałem sprzed roku mu nie zaszkodził. Dziennikarze Onetu ujawnili wtedy, że prawicowy pracownik telewizji przed laty miał zarzuty prokuratorskie za pobicie kochanki. Adamczyk zaprzeczał i udał się na urlop. Od 2 września będzie w nowej stacji wpolsce24.pl prowadzić informacyjne "Wiadomości". Z tej okazji były prowadzący program o takiej samej nazwie w TVP, gdy stacja była reżimowa, udzielił wywiadu tygodnikowi "Sieci", gdzie opowiadał o swoim kolejnym wyzwaniu zawodowym. Na początku rozmowy stwierdził, że nie nudził się, gdy nie pojawiał się na wizji. Co spędzało mu sen z powiek? Wbrew pozorom nie walka z byłą partnerką o alimenty. - Było mnóstwo spraw sądowych, formalnych, związanych z nielegalnie przejętą Telewizją Polską. One wciąż się toczą. Odbywamy spotkania rady nadzorczej, kontaktujemy się z prawnikami. Wiem, że kiedyś, w bliżej nieokreślonej przyszłości, nadejdzie moment, w którym ład korporacyjny zostanie przywrócony - stwierdził marzycielsko i dodał, że brakowało mu codziennej pracy.

Michał Adamczyk o powrocie do pracy

Michał Adamczyk stęsknił się za spotkaniem z widzami. Dlatego bez wahania przyjął propozycję powrotu na wizję. Wszystko widzi w kolorowych barwach. Cieszy się, że buduje nową telewizję od samego początku, bo wierzy, że szybko stanie się jednym z głównych kanałów informacyjnych. Zapewnia, że nie ma problemu z tym, że przechodzi do mniejszej stacji. Uważa, że nowy kanał będzie "dojrzały, mądry, profesjonalny", choć bardzo przypomina stare, propagandowe TVP Info z czasów PiS-u. Kiedy brakowało mu pracy? - Najbardziej wtedy, gdy czułem, że chciałbym wkroczyć do akcji, gdy na scenie politycznej działy się istotne rzeczy, trwały ważne dyskusje. Bardzo mi brakowało tego, by móc o nich opowiedzieć, podyskutować - zarówno w gronie redakcyjnym, jak i później na antenie - dodał prezenter.

Michał Adamczyk rozpływa się nad Martą Kielczyk

Przy okazji Michał Adamczyk wspomniał o powracającej do "Wiadomości" Marcie Kielczyk. Rozpływał się nad koleżanką. - Jest zawsze uśmiechnięta, bardzo koleżeńska, zawsze używa przepięknej polszczyzny. Nie wszyscy wiedzą, jak wielką wagę przywiązuje do tego, by każde zdanie było poprawnie sformułowane, by nie zdarzały się wpadki językowe. Jest pod tym względem purystką i to jej kolejna wielka zaleta. Ciężko się ją nachwalić, bo to naprawdę dziewczyna z sercem na dłoni, zawsze chętna do pomocy - czytamy w tygodniu "Sieci". Michał Adamczyk dodał też, że cudownie się z nią rozmawia na wszelkie tematy, niekoniecznie związane z polityką. - W tych rozmowach - o kulturze, świecie czy po prostu o życiu - Marta zyskuje jeszcze więcej. I to powszechna opinia - dodał prezenter. Pozazdrościć optymizmu?