W domu w Będlewie pod Poznaniem policja znalazła dwa ciała. Informację potwierdziła "Wyborcza", a szczegóły przekazał rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Wstępne ustalenia potwierdziły, że zwłoki należą do Sławomira L. oraz jego żony. Mężczyzna, znany pod pseudonimem "Klakson", miał jakiś czas temu opuścić areszt. Był powiązany z handlem narkotykami. Jego partnerka zdobyła popularność w programie "Top Model". "Fakt" nieoficjalnie przekazał, kim prawdopodobnie była kobieta.

REKLAMA

Zobacz wideo Za co siedzi 37-letnia Ewelina? "Chciałabym zakończyć swoją mękę wywiadem"

Tragedia pod Poznaniem. To ją znaleziono martwą. Była uczestniczką "Top Model"

Śledztwo w sprawie ogromnej tragedii rodzinnej jest w toku. Ciała zostały przekazane do badania sekcyjnego. Odpowiednie służby nie wykluczają samobójstwa rozszerzonego. Według nieoficjalnych informacji "Faktu", zmarłą kobietą jest Paulina Lerch. Kobieta wystąpiła w pierwszej edycji modelingowego show. Wróciła do programu po raz drugi w 2018 roku. W siódmej edycji "Top Model" pokazała jurorom ogromną metamorfozę. Wówczas uczestniczka schudła ponad 20 kilogramów i zaskoczyła jurorów. Ci, choć docenili przemianę Pauliny, nie dali jej szansy na dalszą walkę o marzenia. Bohaterka powiedziała, że najbardziej zależało jej na byciu inspiracją dla innych uczestników. Pamiętacie Paulinę z "Top Model"? Więcej jej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Policja nadal ustala, co dokładnie stało się w Będlewie pod Poznaniem

Tragedia pod Poznaniem wydarzyła się wieczorem 1 września. Jak potwierdziła "Wyborcza", na miejscu zdarzenia zostały znalezione dwa ciała z ranami postrzałowymi. Zwłoki znajdowały się w kuchni domu jednorodzinnego. Jak udało się ustalić, posiadłość była zamknięta od wewnątrz. Co więcej, w środku był rewolwer. To rodzina zmarłych poinformowała policję. Bliscy kobiety i mężczyzny od kilku dni nie mieli z nimi kontaktu. Jak przekazał portal poznan.wyborcza.pl, śledztwo jest na wstępnym etapie. Wiele jednak wskazuje na to, że była to rodzinna tragedia. "(Zwłoki) są w stanie rozkładu. Będziemy ustalać czas i przyczynę zgonów. Wyjaśniamy, co się wydarzyło" - dodał rzecznik Andrzej Borowiak.