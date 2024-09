Po dwóch dekadach pracy Maciej Dowbor odszedł z Polsatu. Postanowił spróbować swoich sił w programie "Dzień dobry TVN". Dołączenie dziennikarza do śniadaniówki ogłoszono na scenie sopockiego festiwalu. Marcin Prokop i Michałowski żartowali z nowego kolegi i mówili, że jako prowadzący z najkrótszym stażem będzie musiał teraz przejmować świąteczne dyżury. 26 sierpnia Maciej Dowbor miał swój debiut w śniadaniówce. - Postaram się swoim rytmem dołączyć do waszego poziomu, do waszej temperatury. Nie mogę się już doczekać. Jestem podekscytowany - mówił. Co o jego nowej pracy sądzi Katarzyna Dowbor?

Zobacz wideo Dowbor o nowej śniadaniówce Polsatu. Taką ma opinię

Katarzyna Dowbor o debiucie syna w "Dzień dobry TVN". Wychwalała jego warsztat dziennikarski

Ostatnio Katarzyna Dowbor udzieliła wywiadu dla portalu Plejada. Dziennikarka została zapytana o debiut syna w programie "Dzień dobry TVN". Wyznała, że bardzo wspiera Macieja Dowbora, ale nie zamierza się zbytnio wtrącać w jego karierę. - Trzymam kciuki za mojego syna, bo we wszystkim, co on robi, będę z nim. Nie daję mu rad, bo on już jest na tyle zawodowcem i dobrym dziennikarzem, że nie doradzam mu, dlatego że on ma swoje pomysły na siebie i ja bym nie chciała tutaj absolutnie mu w tym przeszkadzać. Myślę, że świetnie sobie poradzi bez rad mamusi - powiedziała dla Plejady. Chcecie zobaczyć zdjęcia Macieja Dowbora z programu"Dzień dobry TVN"? Znajdziecie je w galerii na górze strony.

Katarzyna Dowbor uchyliła rąbka tajemnicy. Chodzi o rodzinne spotkania

W dalszej części rozmowy z Plejadą Katarzyna Dowbor opowiedziała także o spotkaniach rodzinnych. Jak się okazuje, dziennikarka nie rozmawia wtedy ze swoimi bliskimi o pracy. - Taka jest umowa, ponieważ spotykamy się przy rodzinnym stole, czasami w niedzielę, spotykamy się w święta. Umowa jest, że nie rozmawiamy o pracy - mówiła. Katarzyna Dowbor pochwaliła także Joannę Koroniewską. - Zresztą moja synowa jest fantastyczna, ja ją uwielbiam i umawiamy się zawsze, że jak ja powiem, to Asia tego pilnuje - dodała Katarzyna Dowbor. ZOBACZ TEŻ: Piotr Gąsowski o przejściu Macieja Dowbora do TVN-u. Co za słowa! "Nie będziesz miał łatwo"