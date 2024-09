To już ponad rok, odkąd Agata i Piotr Rubikowie podjęli decyzję o wyprowadzce z Polski i wraz z córkami przenieśli się do Miami. Żona kompozytora za granicą kontynuuje internetową działalność i cały czas spełnia się w roli influencerki. Fani są bardzo ciekawi szczegółów życia w Stanach Zjednoczonych i żywiołowo reagują na publikowane przez Rubik posty. Tym razem jednak celebrytka dostała z ich strony wyjątkowo dużo reakcji, a wszystko za sprawą niecodziennego makijażu.

Agata Rubik z córkami wybrała się na imprezę. Fani pod wrażeniem

- Zapowiada się dzisiaj fajna impreza. Idziemy właśnie z dziewczynkami w jedno miejsce. W życiu nie zgadniecie, gdzie idziemy. Ale potem wam wszystko powiem - przekazała Rubik tajemniczo na InstaStories. Jak na razie celebrytka nie wyjawiła, dokąd się udali ani o jaką imprezę chodzi. Z publikowanych przez nią zdjęć wynika jednak, że miejsce wymagało eleganckiej stylizacji. Żona kompozytora wybrała na tę okazję złotą i mocno błyszczącą sukienkę bez rękawów. Agata Rubik, która zwykle pokazuje się w naturalnym wydaniu, tym razem postawiła na wieczorowy makijaż, mocno podkreślający oczy.

Celebrytka uwieczniła ten moment, publikując na Instagramie zdjęcie, na którym ona i jej córki są gotowe do wyjścia na imprezę. Internauci byli oczarowani, a pod postem pojawiła się lawina komentarzy. "Helena oczy po Piotrze, Ala po tobie, trzy piękności", "Absolutnie zjawiskowe", "Jak można być tak pięknym! Wszystkie wy dziewczyny przesadzacie, jesteście tak piękne, że szok!" - pisali fani Agaty Rubik. Nie wszystkim jednak metamorfoza influencerki przypadła do gustu. "Bez makijażu zdecydowanie ładniej i młodziej, pani Agato. Szczerze" - napisała jedna z internautek. Rubik nie pozostawiła jej komentarza bez odpowiedzi. "To dobrze w sumie, bo rzadko się maluję" - odpisała. Zdjęcia, na których można podejrzeć makijaż Rubik, znajdziecie w galerii na górze strony.

Agata Rubik dostała pytanie o pracę. Nie gryzła się w język

Agata Rubik pozostaje w stałym kontakcie z fanami i jej reakcje na ich komentarze nie są rzadkością. Influencerka często organizuje na Instagramie także sesje pytań i odpowiedzi. Podczas jednej z nich jeden z internautów zapytał ją, czy "będzie chciała iść do pracy". Rubik odpowiedziała na to bardzo szczerze. "Dobrze zarabiam, nie chodząc do pracy, więc chyba się nie zanosi" - wyjaśniła.