"halo tu polsat" prowadzą obecnie trzy duety prowadzących, czyli Agnieszka Hyży i Maciej Rock, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Warto pamiętać, że nie tylko wymienieni prezenterzy tworzą pasmo poranne. W załodze programu znajdziemy również reporterów i wielu innych utalentowanych osobistości. Obecnie w sieci głośno jest na temat lektora programu.

"halo tu polsat". Małżeństwo razem w jednym programie

Głosem pasma porannego jest Sławomir Kowalewski, dziennikarz, który wcześniej związany był z Radiem Kraków oraz radiem RMF FM. Ma ponadto talent wokalny, którym zachwycił Korę w "Must Be The Music". Kowalewski to także mąż Ewy Wachowicz, jednej z gwiazd Polsatu. Słynna kulinarna ekspertka również pracuje przy "halo tu polsat" - to ona odpowiada za kącik kuchenny w śniadaniówce. Z mężem łączy ją nie tylko pasja do mediów, ale i żeglarstwo oraz podróżowanie. W ubiegłym roku para stanęła na ślubnym kobiercu w krakowskiej parafii. Zakochani wzięli ślub po latach bycia razem, co znana prowadząca zaakcentowała w jednym z wywiadów.

Bardzo strzegę wszystkiego, co jest związane z moim życiem prywatnym, dlatego skomentuje tylko w ten sposób. Niektórzy po dziesięciu latach się rozwodzą, a my po dziesięciu latach wzięliśmy ślub i tyle w temacie. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem

- ujawniła Wachowicz Kozaczkowi. Warto zaznaczyć, że prezenterka wcześniej była związana z Przemysławem Osuchowskim, z którym doczekała się córki Aleksandry. Kowalewski również ma córkę z poprzedniej relacji. Więcej zdjęć męża prezenterki znajdziecie w galerii.

Ewa Wachowicz o przepisie na... udaną relację

Ewa Wachowicz przeważnie dzieli się tajnikami smakowitej kuchni. Co z kolei może powiedzieć o sekretach udanego małżeństwa? - Żona ma zawsze racje i mąż musi po prostu przyzwyczaić się do tego, że on też ma rację pod warunkiem, że żona też ma rację. Cały czas to jest praca, docieranie się i sztuka kompromisu, ale najważniejsze, żeby chcieć ze sobą prawdziwie być i być otwartym - oznajmiła Kozaczkowi.