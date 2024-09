Trwa 81. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. To wydarzenie to nie tylko święto filmu, ale także istna rewia mody. Gwiazdy mają okazję zaprezentować swoje spektakularne kreacje na czerwonym dywanie i podchodzą do tego zadania bardzo poważnie. Duża część z nich już na kilka miesięcy przed galą kompletuje odpowiednie stroje od najlepszych projektantów. 31 sierpnia w ramach festiwalu odbył się event Armani Beauty Passione Party. Na czerwonym dywanie pojawiła się m.in. Cate Blanchett, która w Wenecji promuje serial Alfonso Cuaróna "Sprostowanie", gdzie wcieliła się w główną rolę. Aktorka miała na sobie elegancką czarną spódnicę i zjawiskowy misternie top skonstruowany z kamieni szlachetnych. Na imprezie pojawiła się także m.in. Sidney Sweeney, Sadie Sink ze "Stranger Things" i Emily Ratajkowski. Nie zabrakło także rodzimych celebrytów. Tym razem do Włoch z marką Kilian Paris wybrała się Andziaks.

Zobacz wideo Andziaks nazwana "królową konsumpcjonizmu". Zdradziła nam, jaką ma najdroższą rzecz w szafie

Andziaks na czerwonym dywanie w Wenecji. "Najpiękniejsza"

Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz w serwisie YouTube działa już od nastoletnich lat. Influencerka sukcesywnie przez lata budowała swoją pozycję w branży i teraz czerpie z tego korzyści. Andziaks zebrała wokół siebie całkiem pokaźną społeczność. Dzięki swoim zasięgom może pozwolić sobie na luksusowe życiem, czym dodatkowo przyciąga uwagę. Andziaks dostaje coraz to ciekawsze propozycje. Tym razem miała także okazję przechadzać się po czerwonym dywanie wśród największych gwiazd kina. Na tę okazję influencerka wybrała czarną suknię do ziemi z gołymi ramionami i wiązaniem na plecach. Gorset sukni ozdabiały falbany, ułożone w wielki materiałowy kwiat. Influencerka, która znana jest ze zwracania uwagi na detale, wybrała na tę okazję stonowaną fryzurę - gladko zaczesane włosy związane w niski kok tuż przy karku. "Najpiękniejsza" - skomplementował influencerkę mąż. Jak się jednak okazuje, nie wszystkich stylizacja Andziaks przypadła do gustu.

Fani krytyką makijaż Andziaks na czerwonym dywanie. "Ktoś cię skrzywdził"

W komentarzach pod nagraniem z czerwonego dywanu, które zostało opublikowane na profilu influencerki na Instagramie, pojawiło się kilka krytycznych głosów. "Angelika jest piękna, a ten makijaż tego nie pokazuje", "Ta fryzura i makijaż jakiś nie twój", "Tym razem makijaż niezbyt się udał, ale tak czy siak cudowanie" - czytamy. Nie brakowało też słów zachwytu. "Myślę, że dużo osób miałby tremę przed takim wyjściem...ale Andzia wygląda przepięknie w tej sukience i makijażu", "Prawdziwa kobieta sukcesu!" - skwitowali obserwatorzy Andziaks.