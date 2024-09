Ostatnio Marcin Hakiel z ukochaną Dominiką nie pokazywali wspólnych zdjęć. On od czerwca nie udzielał się na Instagramie, a ona była w regularnym kontakcie z obserwatorami. W końcu jednak przerwali milczenie. Pretekstem do tego okazała się fotografia w lustrze, na której tancerz trzyma ukochaną za wyraźnie zaokrąglony odsłonięty brzuch. Fani pary są zachwyceni szczęśliwym widokiem swoich ulubieńców. Niektórzy z nich wręcz nie mają wątpliwości co do płci dziecka, o której Hakiel i jego ukochana jeszcze nie informowali. "Wspaniała para", "Piękni jesteście", "Będzie chłopak, bo ty, Domi, jesteś coraz piękniejsza", "Dużo zdrowia dla rodziców i maleństwa" - czytamy.

Marcin Hakiel i Dominika wybrali już imię dla swojego dziecka

Ukochana Marcina Hakiela lubi kontaktować się z internautami, którzy dzięki sesjom Q&A mogą ją lepiej poznać. Niedawno została zapytana o imię dla dziecka. Okazało się, że znają już płeć, bo wiedzą już, jak nazwą swoje maleństwo. "Polskie, ale niekoniecznie z tych popularnych" - zdradziła. Przypominamy, że tancerz wychowuje już dwójkę dzieci z Katarzyną Cichopek: córkę Helenę i syna Adama. Dominika pierwszy raz sprawdzi się w roli mamy. Na razie świetnie odnajduje się w show-biznesie. Ostatnio, jak na influencerkę przystało, polecała zabiegi dla kobiet w ciąży.

Marcin Hakiel o swoich dzieciach. Wiadomo, co sądzą o ciąży Dominiki

Swego czasu Marcin Hakiel zdradził, jak dzieci z jego małżeństwa z Katarzyną Cichopek zareagowały na wieści, że ich rodzina się powiększy. Z gwiazdą "M jak miłość" nie miał okazji na ten temat rozmawiać, bo para kontaktuje się sporadycznie i to tylko w kwestii opieki nad Heleną i Adamem. - Wydaje mi się, że bardzo dobrze! Na tyle, na ile je znam. Każdy się ucieszył na swój sposób. Wiadomo, że jest to nowa rola, więc i ja się stresuję, i dzieci też mogły być zdziwione. Adam wolałby brata, a Helenka chciałaby siostrę. Może finalnie wyjdzie tak, że będą bliźniaki. Zobaczymy! - wyznał tancerz w rozmowie ze "Światem Gwiazd".