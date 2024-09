Michał Kassin zasłynął dzięki występom z Roksaną Węgiel w ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" z którą doszedł do finału. Tuż po jej zakończeniu opowiedział o swoim związku z innym tancerzem - Jakubem Pursą. Od tego czasu nie ma dnia, by ktoś nie pozwolił sobie na oburzający i skandaliczny komentarz pod jego adresem. Co niewyobrażalne, padają nawet życzenia śmierci. W związku z tym celebryta zamieścił screeny najgorszych wiadomości i pozwolił sobie na kilka słów na temat hejterów. Powiedział też, kogo mu w tej sytuacji szkoda najbardziej.

Michał Kassin napisał o hejterach

Michał Kassin podkreślił w nowym poście do swoich fanów, by zawsze kierowali się sercowymi wyborami i nigdy nie dali się zastraszyć przed byciem sobą. A często łatwo nie jest. "Opamiętaj się człowieku. Pomódl się o rozum", "Stop patologii", "Najważniejsze, że się nie rozmnożą" - to jedne z niewielu oburzających wiadomości, które pojawiły się w jego mediach społecznościowych. Na szczęście tancerz uodpornił się na ataki. Ma przy sobie wspierających bliskich. "Najbardziej szkoda mi osób, które nie mogą żyć pełnią siebie, obawiając się fali hejtu i krytyki. Doskonale znam to uczucie. Tym, którzy piszą takie komentarze, nie współczuję tego, że nie rozumieją, że na świecie rodzą się ludzie nieheteronormatywni i tak już było, jest i będzie, a orientacja seksualna jest wytworem natury, tylko współczuję im tego, że są tak zamknięci, że nie chcą zrozumieć tej różnorodności świata - napisał w najnowszym poście.

Fani wspierają Michała Kassina

Gdy Michał Kassin pochwalił się pierwszy raz swoim chłopakiem, podkreślił, że nie ma zamiaru już dłużej go ukrywać. "Jestem aktualnie przeszczęśliwy i się tego nie wstydzę, piszę to, żeby nie musieć już nic przed nikim udawać, bo życie w prawdzie i w zgodzie ze samym sobą jest najpiękniejsze" - napisał na Instagramie. Teraz pod najnowszym postem o hejterach może liczyć na ogrom wsparcia. "Jesteś super, nie zmieniaj się ze swoim chłopakiem! Dużo szczęścia dla was!", "Hejt zawsze był, jest i będzie. Olać to i bądź sobą, zazdrość też jest straszna i prowadzi do hejtu!", "Michał jesteś super osobą, pełną pozytywnej energii, którą uwielbiam oglądać w telewizji czy na Instagramie. Takich ludzi jak ty potrzeba na tym świecie, żeby przekazywały innym swoją super energię" - czytamy.