Fabienne Wiśniewska razem z mamą Martą Wiśniewską, znaną jako Mandaryna, są uczestniczkami nowej edycji "Azja Express". Córka lidera Ich Troje już wcześniej jednak pojawiała się u boku znanych rodziców na różnych wydarzeniach, udzielała też wywiadów. Michał Wiśniewski ma za sobą cztery małżeństwa i szóstkę dzieci z różnych związków. Jego obecną, piątą żoną jest Pola Wiśniewska. Mandaryna natomiast znalazła szczęście u boku Adriana Szlażewicza. Jak do obecnych związków rodziców podchodzi Fabienne Wiśniewska?

Fabienne Wiśniewska o związkach rodziców. "Jeżeli są w relacjach, które im to umożliwiają, to super"

W rozmowie z portalem Party Mandaryna zapewniła, że zarówno jej córka, jak i syn Xavier świetnie dogadują się z jej partnerem. Fabienne powiedziała więcej na temat tego, jak podchodzi do nowych związków rodziców. - Wydaje mi się, że idziemy przez życie jakąś drogą, która stawia na niej ludzi - niektórzy przychodzą, niektórzy odchodzą. Ja chcę, żeby mama była szczęśliwa, chcę, żeby mój tata był szczęśliwy. (...) Jeżeli są w relacjach, które im to umożliwiają, to super - dodała w wywiadzie dla portalu.

Fabienne Wiśniewska ma dobre relacje z tatą. Zdarza im się jednak kłócić

Chociaż Fabienne Wiśniewska podkreśla, że ma dobrą relację zarówno z mamą, jak i tatą, w jednym z wywiadów opowiedziała, że zdarza jej się pokłócić z ojcem. W rozmowie z portalem na temat.pl przyznała, że oboje są bardzo uparci. "Czasami się kłócimy, a później nikt nie chce pierwszy wyciągnąć ręki, bo nie widzi swojej winy i uważa, że ma rację. To są takie momenty, ale nauczyliśmy się, że słowo 'przepraszam' jest ważne, jeśli oczywiście naprawdę jest potrzebne, bo zazwyczaj po prostu odpuszczamy i zachowujemy się normalnie" - powiedziała. Dodała, dlaczego czasem trudno jest się dogadać z Michałem Wiśniewskim. "Mamy różne zdania, więc i rozmowa czasem jest ciężka. Tacie trudno jest przedstawić swoją rację, bo dla niego liczy się tylko jego racja, ale finalnie dochodzimy do jakiegoś konsensusu" - przyznała. Po nowe zdjęcia Fabienne Wiśniewskiej, która ma już 21 lat, zapraszamy do galerii na górze strony.