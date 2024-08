Dominiaka Chorosińska (niegdyś Figurska) zaistniała w mediach dzięki roli Ewuni w serialu "M jak miłość". Później zrobiło się o niej jeszcze głośniej za sprawą skandali obyczajowych, których została bohaterką. Przypomnijmy, że Chorosińska miała romans ze starszym reżyserem. Później plotkowano, że w tym czasie zaszła w ciążę. Ostatecznie jednak aktorka "M jak miłość" wróciła do męża, który jej wybaczył i uznał dziecko, a w międzyczasie sam również dopuścił się zdrady. Co ciekawe po tym wszystkim Chorosińska została twarzą akcji "Wierność jest sexy". Później zajęła się polityką i została posłanką Prawa i Sprawiedliwości, choć jak się okazało, nie wiedziała, ilu posłów jest w Sejmie, a ilu w Senacie. Kiedy PiS był u władzy, przez chwilę była ministerką kultury. Wówczas, przez dwa tygodnie piastowania urzędu, zdążyła wydać 500 mln zł z budżetu państwa (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ). Teraz była gwiazda "M jak miłość" postanowiła wspomóc finansowo partię, dzięki której robi karierę.

Zobacz wideo Zapytaliśmy Michała Chorosińskiego o pracę jego żony w Sejmie

Dominika Chorosińska zrobiła przelew dla PiS-u. Internauci komentują i nie mają litości

Prawo i Sprawiedliwość czekają milionowe straty. To efekt decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która 29 sierpnia odrzuciła sprawozdanie finansowego komitetu wyborczego PiS. Powodem takiego stanu rzeczy były nadużycia, jakich partia dopuściła się w kampanii parlamentarnej w 2023 roku. W efekcie ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego straci 10 milionów złotych dotacji. Na tym nie koniec, bo przez trzy lata nie będzie otrzymywała subwencji. Teraz PiS prosi swoich wyborców o pieniądze. Płacić muszą też politycy partii. Przypomnijmy, że niedawno jeden z polityków ugrupowania w rozmowie z WP przyznał, że takie jest odgórne zarządzenie. "Zmusimy nasze "tłuste koty" do płacenia "- wyznał. Teraz politycy ugrupowania publikują w sieci dowody wpłat na partię. Takim dokumentem podzieliła się też Dominika Chorosińska. Na Instagramie i na Facebooku opublikowała potwierdzenie przelewu, z którego wynika, że była aktorka oddała partii tysiąc złotych. Nie była przy tym zbyt wylewna. "Wspieram Polskę" - napisała jedynie.

Dużo więcej mieli za to do powiedzenia internauci, którzy komentowali wpis Chorosińskiej zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Nie kryli przy tym oburzenia. "Pani Dominiko, tylko 1000 zł? Wstyd. Tyle naszej kasy pani przytuliła", Wspiera pani swoją partię (ma pani z czego!), nie Polskę! Czasy kiedy mówiło się "partia z narodem, naród z partią", już dawno minęły!", "Wiem ze Pani musiała. Trzymam kciuki, żeby następne przelewy robiła pani tam, gdzie pieniądze są potrzebne. Hospicja proszą o pamięć", "Wspieranie PiS, to nie jest wspieranie Polski. Lepiej wpłacić na chore dzieci, które potrzebują pomocy" - grzmieli. Co ciekawe Chorosińska nie odpowiedziała na żaden z komentarzy.