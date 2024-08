Wersow to jedna z najbardziej popularnych influencerek w Polsce. Partnerkę Friza na Instagramie obserwuje prawie cztery miliony kont. W ostatnim czasie wokół celebrytki wytworzył się niemały szum. Wszystko za sprawą zmian, które zaszły w jej wyglądzie. Fani przytaczają w mediach społecznościowych jej słowa sprzed lat i wytykają hipokryzję. - Zaakceptowałam i naprawdę uwielbiam swój uśmiech - mówiła przed założeniem licówek. Nowe zęby to nie jedyny powód, przez który internauci atakują Wersow. Według nich celebrytka poddała się również innym zabiegom upiększającym, a przecież niedawno mówiła, że stawia na naturalność. Influencerka w odpowiedzi na negatywne komentarze nagrała filmik. Znajdziecie go na końcu artykułu.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel o karierze Wersow. "Jako jedna z nielicznych się wybiła"

Wersow ma swój sposób na negatywne komentarze. To uciszy hejrerów?

Celebrytka właśnie obchodziła 28. urodziny. Z tej okazji wrzuciła na swój profil na TikToku nagranie, w którym pozuje przy torcie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na szczycie deseru znalazła się liczba "40" a nie "28". To oczywiście odpowiedź na komentarze, w których fani zarzucali Wersow, że zabiegi bardzo ją postarzały. Pod nagraniem znów zaroiło się od wpisów internautów. "Nie przejmuj się komentarzami, kochana. Bądź szczęśliwa", "Spoko, że masz dystans" - pisali.

Wersow chwali się zarobkami. "Zobaczyłam, że mam naprawdę mnóstwo pieniędzy"

Jakiś czas temu partnerka Friza wrzuciła nagranie z drogich zakupów w Warszawie. - Nadszedł ten moment, kiedy weszłam na konto i zobaczyłam, że mam naprawdę mnóstwo pieniędzy uzbieranych z różnych wyprzedaży, więc stwierdziłam, że chciałabym kupić jedną, ale konkretną rzecz - tłumaczyła. Wybór padł na bardzo drogą walizkę marki Louis Vuitton. W jednym z filmików influencerka przyznała, że zarabia około dwóch tysięcy złotych dziennie. Kwota jest oczywiście uogólniona. Trzeba jednak przyznać, że i tak robi wrażenie. ZOBACZ TEŻ: Maybelline NY Music Stories. Wersow jak gwiazda estrady, Kalicka na sportowo, a Hyży w... ogrodniczkach