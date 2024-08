Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja wywołał w sieci spore poruszenie. Fani zachwycali się zdjęciami z uroczystości, która odbyła się na Podkarpaciu. Za przygotowania odpowiedzialna była znana ekspertka ślubna Izabela Janachowska. W wywiadzie z Mateuszem Hładkim zdradziła nieco więcej szczegółów na temat tego, jak wesele wyglądało od strony zaplecza. Okazuje się, że na pewnym etapie Roksana musiała okłamywać ukochanego. Jeśli jeszcze nie widzieliście zdjęć z uroczystości, to zajrzyjcie do galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Kurdej-Szatan ma radę dla Roxie Węgiel. Chodzi o udane małżeństwo

Ta niespodzianka sporo kosztowała Roksanę Węgiel. Później otrzymała wyjątkowy prezent

Janachowska w programie "Mówię Wam" zdradziła, że by przygotować się do tanecznej niespodzianki, Roksana musiała okłamywać przez jakiś czas Kevina. - Roksana przepięknie zatańczyła dla Kevina. Przygotowywała to od dłuższego czasu, było to przed nim ukrywane, więc Kevin pewnie myśli, że była na około 20 przymiarkach sukienek, bo cały czas jak chodziła na treningi tańca, mówiła, że idzie mierzyć sukienkę - tłumaczyła Janachowska. W tym samym wywiadzie zdradziła nieco więcej o pamiątkowym pierścieniu, który Kevin wręczył jej po wykonanym tańcu. Okazuje się, że był to czterokaratowy diament.

Mama Roksany Węgiel zabrała głos w sprawie ślubu córki. "Nie chcę wylewać się publicznie"

Jak wiadomo, Roksana i Kevin pobrali się dużo wcześniej. Ślub cywilny miał mieć miejsce w kwietniu. Na ślub kościelny przyszło nam jednak trochę poczekać. Od uroczystości minęło już trochę czasu. Emocje zdążyły opaść. Niedawno wywiadu udzieliła mama piosenkarki. Jakie ma wrażenia po weselu? - Mieliśmy już trochę czasu, żeby przygotować się do roli teściów. (...) Czy to nie jest zbyt wczesny wiek na ślub... to już zostawimy dla siebie. Podobnie jak to, czy chciałabym zostać babcią. Nie chcę wylewać się publicznie. To wesele Roksany było jak w bajce, tylko żeby życie takie było - mówiła portalowi. ZOBACZ TEŻ: Węgiel ma 19 lat i wzięła ślub. Kurdej-Szatan mówi, czy małżeństwo w tym wieku to dobry pomysł [PLOTEK EXCLUSIVE]