Marcin Hakiel po tygodniach milczenia wrócił na Instagram. Co za kadr!

Marcin Hakiel razem z Dominiką Serowską pojawił się w maju na jednej z imprez show-biznesowych i ogłosili radosną nowinę. Okazało się, że partnerka tancerza jest w ciąży. Na evencie pozowała w obcisłym stroju, który eksponował powiększony brzuch. W wywiadach przyznała, że spodziewa się dziecka. Później para publikowała w sieci wspólne kadry. W czerwcu jednak Marcin Hakiel zamilkł. Jego partnerka również przestała być aktywna w mediach społecznościowych, jednak wróciła już w lipcu. Teraz w końcu Marcin Hakiel opublikował nowy post.

Marcin Hakiel wrócił na Instagram. Pojawiło się romantyczne zdjęcie

Na profilu Marcina Hakiela pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje z ukochaną w deszczu i trzyma ją w ramionach. Uwagę zwraca podpis. "Tylko nasza trójka. Dawno się nie widzieliśmy" - czytamy w poście. Fanom bardzo przypadła do gustu fotografia. "Piękne ujęcie, piękni wy", "Przepiękny kadr", "Jakie to jest przepiękne zdjęcie" - komentują. Marcin Hakiel nie wyjaśnił, skąd u niego tak długa przerwa od mediów społecznościowych. A po zdjęcia pary zapraszamy do galerii na górze strony.

Partnerka Marcina Hakiela zdecydowała się na pewien zabieg w ciąży. Powiedziała też o imieniu dla dziecka

O wiele bardziej aktywna w sieci była Dominika, która pokazała zdjęcie z gabinetu kosmetycznego i poleciła jeden zabieg przyszłym mamom. "W ciąży niestety nie można sobie pozwolić na zbyt wiele zabiegów, ale jednym z takich, który jest wręcz pomocny w stanie błogosławionym, jest endermologia LPG [intensywny masaż pobudzający krążenie krwi i limfy- przyp. red.]" - napisała w mediach społecznościowych.

To jednak nie wszystko. Ukochana Marcina Hakiela co jakiś czas organizuje na Instagramie serię pytań i odpowiedzi. Została zapytana o imię dla dziecka. Ujawniła, że mają je już wybrane. "Polskie, ale niekoniecznie z tych popularnych" - zdradziła. Przypominamy, że Marcin Hakiel wychowuje już dwójkę dzieci z Katarzyną Cichopek: córkę Helenę i syna Adama. Po rozwodzie zdecydowali się na opiekę naprzemienną - dzieci tydzień są u mamy, tydzień u taty.