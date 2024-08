Menadżer Smolastego przerwał milczenie. Odniósł się do głośnej afery

W ostatnim czasie polskim show-biznesem zatrząsnął Smolasty, który najpierw spóźnił się ponad dwie godziny na swój koncert w Nysie, a potem odmówił występu. Wokalista ze sceny kierował pretensje w kierunku swojego menadżera, który miał mu zabookować zbyt dużą ilość koncertów. Zapowiedział też, że zakończy współpracę z impresario. Teraz menadżer Smolastego odniósł się do głośnej afery. Wyjawił też, jakie są najbliższe plany artysty.

Smolasty skrytykował swojego menadżera podczas koncertu. "W********ł mnie w taką trasę koncertową"

Smolasty zaskoczył publiczność podczas wykonywania piosenki "Sezon". W pewnym momencie przestał śpiewać i nakazał zespołowi, żeby przerwali granie. Wykonawca zwrócił się do fanów, wyznając, że czuje się wykorzystywany przez swojego menadżera, przez którego gra zbyt dużą ilość koncertów. Podkreślił też, że jest wyczerpany. - Mój menadżer w***ł mnie w taką trasę koncertową, gdzie k***a mam dwa koncerty dziennie. Muszę jeździć po całej Polsce, ledwo żyję, (...) zwalniam go dzisiaj i po prostu nie dajcie się nikomu wykorzystywać, okej? (...). Ja jestem przemęczony totalnie i ledwo żyję, potrzebuję być podłączony do kroplówki, żeby zagrać koncert dla was tutaj. Ja was kocham za to, że tu jesteście - powiedział Smolasty do zaskoczonych widzów. Tłumaczenia wokalisty nie przekonały jednak publiczności, która zaczęła gwizdać. W kierunku Smolastego padały też niecenzuralne słowa ze strony rozczarowanych fanów.

Menadżer Smolastego wciąż z nim współpracuje. Odniósł się do afery

Po tym zdarzeniu menadżer Smolastego nie zabierał publicznie głosu. Teraz Marcin Adamkiewicz postanowił odnieść się do sytuacji w rozmowie z "Faktem". Menadżer gwiazdy stwierdził, że Smolasty ma wyjaśnić sytuację podczas najbliższego koncertu. - Nie chcę tego komentować, mogę tylko powiedzieć, że to, co powiedział, nie jest prawdą - zapewnił Marcin Adamkiewicz. Menadżer potwierdził także, że wciąż współpracuje ze Smolastym.

Dodajmy, że afera po zachowaniu Smolastego odbiła się głośnym echem także w branży muzycznej. Pojawiały się jednak głosy, że artyście brak pokory, a także sugestie, że może mieć problemy z używkami. W obronę wokalistę wziął go m.in. ider zespołu Łzy, Adam Konkol. Muzyk napisał w poście na Facebooku o swoich doświadczeniach. "Tysiące razy byłem przemęczony, grałem koncerty na siedząco, plując krwią za wzmacniacz i wiecie co, nikogo to nie obchodziło, bo show must go on. Samotność topiłem w alkoholu i często kilkudniowych związkach z przypadkowymi dziewczynami. (...) Gdy ja potrzebowałem pomocy, większość udawała i nadal udaje, że 'nic nie widzi'. Oczywiście potępiam spóźnianie się na koncerty i przerywanie ich, ale pisanie przez 'inne gwiazdy', że 'więcej pokory i mniej używek' odbieram jako hipokryzję. Nikt z was nie jest w jego skórze, a kto jest bez winy niech pierwszy... No właśnie" - napisał Adam Konkol, odnosząc się też do wypowiedzi Wyszkoni.