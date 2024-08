Ekipa "Dzień dobry TVN" bez wątpienia jest gotowa na jesień w telewizji. Nową twarzą jest Maciej Dowbor, który przyszedł do stacji z Polsatu. - Mam nadzieję, że będę wybijać dobre rytmy. Postaram się swoim rytmem dołączyć do waszego poziomu, do waszej temperatury. Nie mogę się już doczekać. Jestem podekscytowany - tak o nowej roli mówił sam zainteresowany w paśmie porannym. Radośni prowadzący "Dzień dobry TVN" pod koniec sierpnia udzielali wielu wywiadów i pozowali do zdjęć na ściance, dzięki którym możemy przekonać się, jak wyglądali i czy aby czasem nie popełnili żadnej wpadki modowej.

Paulina Krupińska pokazała nogi do nieba. Wellman jak Barbie

Programowa partnerka Damiana Michałowskiego przyszła na spotkanie prasowe w oryginalnym komplecie, który do złudzenia przypomina sukienkę o długości mini. Nic bardziej mylnego! Krupińska postawiła na bordowe szorty i do tego kamizelkę z odkrytymi plecami, a cały zestaw idealnie wyeksponował jej szczupłe nogi. Dorota Wellman z kolei również postawiła na mocny kolor. Partnerka telewizyjna Marcina Prokopa ubrała się w różową suknię z lekko przeźroczystymi i szerokimi rękawami. Stylizacja była iście balowa. Do tego szpilki w intensywnym, różowym kolorze. Całość idealnie pasowała do ciemnych włosów dziennikarki. Co sądzicie o tym wyborze?

Edyta Zając trochę wieczorowo, trochę miejsko. Ewa Drzyzga postawiła na wzór

Znana modelka i prezenterka również jest częścią załogi "Dzień dobry TVN". Prezentuje widzom nowinki ze świata show-biznesu. Podczas eventu mogliśmy zobaczyć ją w letniej, różowej sukience do ziemi z odsłoniętym dekoltem. Aby nadać całej stylizacji nieco miejskiego looku, Edyta Zając postanowiła założyć cytrynową kurtkę, która odświeżyła kreację. Co z kolei miała na sobie Ewa Drzyzga? Twarz pasma porannego postawiła na elegancję i luz. Jasna koszula w ciemne kółka wspaniale wyglądała z brązowymi spodniami z szerokimi nogawkami sandałków na koturnie. Wszystkie stylizacje, a także o wiele więcej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.