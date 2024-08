Koniec wakacji to wyjątkowo ekscytujący czas dla widzów. Stacje TVP, TVN i Polsat startują z nową, jesienną ramówką. Na antenę powrócą nie tylko ulubione i kultowe formaty, ale także pojawią się zupełnie nowe propozycje. Do tej pory stacja Polsat nie miała swojego programu śniadaniowego, ale Edward Miszczak postanowił to zmienić. Szef Polsatu wymyślił formułę zakładającą obecność widzów podczas nagrania. Pierwszy odcinek programu "halo, tu Polsat" zadebiutował na antenie 30 sierpnia i będzie emitowany od piątku do niedzieli o godzinie 8:00. Jak dowiedział się jeden z portali Miszczak do ekipy śniadaniówki miał zwerbować Małgorzatę Ohme, która wcześniej pracowała m.in. w "Dzień dobry TVN". Czym będzie się zajmować w nowym programie Polsatu? Już wiadomo.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o Filipie Chajzerze: Cokolwiek by nie zrobił, to generuje kontrowersyjne opinie

Małgorzata Ohme w "halo, tu Polsat"? Wcześniej pracowała dla TVN

W programie "halo, tu Polsat" w roli prowadzących po raz kolejny zobaczymy uwielbiany przez widzów duet z "Pytania na śniadanie", czyli Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Na antenie pojawią się także Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, a także Agnieszka Hyży i Maciej Rock. W programie zobaczymy też Małgorzatę Ohme. Jak dowiedział się "Świat Gwiazd", dziennikarka ma być w śniadaniówce częstym gościem.

Gosia będzie zapraszana do "halo, tu Polsat" jako psycholog. Edward (Miszczak - przyp. red.) bardzo ją ceni i to on wymyślił, by bywała jako ekspert w nowej śniadaniówce. Ona też bardzo dobrze wspomina współpracę z Edwardem w czasach TVN. Gosia po raz pierwszy pojawi się w studiu "halo, tu Polsat" w najbliższy weekend. Będzie opowiadać o długotrwałych związkach

- powiedział w rozmowie z portalem jeden ze współpracowników Edwarda Miszczaka.

Małgorzata Ohme Fot. Kapif.pl

Tak wygląda studio nowej śniadaniówki Polsatu. "To się dzieje!"

Ostatnio Maciek Rock miał okazję pokazać widzom, jak będzie wyglądało nowe studio śniadaniówki Polsatu. Prezenter pokazał wszystkie zakamarki, nawiązując do popularnego na TikToku trendu. Nagranie możecie znaleźć na dole strony. "To się dzieje, ta telewizja śniadaniowa wystartuje! To oznacza, że zachodzą zmiany w naszej stacji na wielu płaszczyznach i bardzo dobrze" - stwierdził podekscytowany Rock w rozmowie ze "Światem Gwiazd".