Wieniawa poleciała na bal helikopterem. Internauci wydali wyrok

Julia Wieniawa to obecnie jedna z najbardziej popularnych osób w świecie polskiego show-biznesu. Wieniawa przede wszystkim stawia na muzykę i film. Pojawiła się na wielu festiwalach, gdzie chętnie promowała swoje nowe utwory. Kawałek "Sobą tak" zaśpiewała zarówno w Sopocie, jak i w Kielcach. Wieniawa podróżuje po całej Polsce, co wiąże się ze sporą stratą czasu. Aby przedostać się z Jastarni do Wałbrzycha Julia Wieniawa i Maciej Musiałowski wynajęli helikopter. Zrobili tym naprawdę sporo zamieszania.

Wieniawa i Musiałowski wybrali niecodzienny środek transportu. Postawili na podniebną podróż w luksusowym stylu

Tegoroczne lato zarówno dla Julii Wieniawy, jak i Macieja Musiałowskiego jest pełne pracy. Po zakończeniu pracy na planie najnowszego filmu oboje przebrali się w wyjątkowo eleganckie stroje i udali się na bal w Domanice Castle, który został zorganizowany przez rodzinną fundację aktora. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie wybór środka lokomocji. Padło na helikopter. Relację z podróży zobaczyliśmy na instagramowym koncie Julii Wieniawy. Całość prezentowała się naprawdę luksusowo. Internauci jednak zarzucili artystce brak autentyczności - jeszcze niedawno mocno promowała ekologiczną postawę, a teraz wybrała helikopter, który bardzo negatywnie wpływa na środowisko naturalne. "Ktoś tu ściemnia o szanowaniu środowiska" - napisała na Instagramie jedna z osób. "Jak tam wasze papierowe słomki, biedaki?" - dodała inna. "W 2022 roku wystąpiłaś na Earth Festival, wspierając środowisko, a teraz lecisz na festiwal helikopterem" - nadmieniła kolejna.

Julia Wieniawa wybrała elegancką kreację. Maciej Musiałowski nie był jej dłużny

Julia Wieniawa na podróż helikopterem wybrała bardzo elegancką, czarną suknię. Kreacja mocno podkreśliła jej sylwetkę i doskonale wpisała się w aktualne trendy. Uwagę zwracała nie tylko sama suknia, jak i biżuteria - szczególnie okrągły kolczyk w nosie. Maciej Musiałowski także zdecydowała się na naprawdę eleganckie wydanie. Wybrał białą koszulę, ciemne spodnie i muchę.