Dorota Wellman poddała się ablacji serca. "Ataki trwały po 20 godzin"

Dorota Wellman i Marcin Prokop to jeden z najbardziej lubianych duetów w "Dzień dobry TVN". Widzowie musieli być więc w ogromnym szoku, kiedy dziennikarka zasiadła po drugiej stronie kanapy. W szczerym wywiadzie Wellman opowiedziała o swoich problemach z sercem. Pierwsze objawy dolegliwości miały nastąpić po zachorowaniu na COVID-19. - Wydawało mi się, że wyszłam z tego bez szwanku. Po półtora miesiąca pojawiło się migotanie przedsionków - tłumaczyła. Nie pomogło niestety leczenie farmakologiczne. Dziennikarka musiała poddać się ablacji. Co to za zabieg?

Dorota Wellman zdradza szczegóły przebytego zabiegu. "Jestem nowym człowiekiem"

Prezenterka wyznała, że przed COVID-em miała serce jak dzwon. Później zaczęły się pojawiać problemy, z którymi nie była sobie w stanie poradzić. - Wydawało mi się, że tabletka jest lepsza niż wszystko inne, dopóki moje ataki nie trwały po 20-parę godzin. Wtedy trafiłam na osobę, która namówiła mnie na ablację. Zwlekałam prawie dwa lata - zdradziła. Później przeszła do szczegółów, wyjaśniając, czym jest ablacja.- To jest mało inwazyjny zabieg, który odbywa się przy pełnej świadomości. Albo się mrozi, albo się podgrzewa, na miejscu, gdzie impuls źle działał, robi się blizna i powoduje, że nie ma już migotania przedsionków. Ja jestem nowym człowiekiem. Wróciłam do wszystkich sprawności. Nie mam tego poczucia ciągłego słuchania własnego serca - mówiła.

To nie jedyny problem Doroty Wellman. W "Dzień dobry TVN" musieli dzwonić po karetkę

Jakiś czas temu Wellman zwierzyła się z innej przypadłości. Okazuje się, że dziennikarka zmaga się również z migrenami. Ataki bywają tak silne, że czasem nie jest w stanie pracować. "Któregoś dnia w "Dzień dobry TVN", gdy po raz pierwszy zabrała mnie stamtąd karetka pogotowia, ja już zwalniałam, czyli zaczęłam mówić inaczej. Już wiedziałam, że jest taki ból głowy i mówię do Marcina: "Zemdleję na reklamach". I zemdlałam na reklamach"- wyznała Wirtualnej Polsce. ZOBACZ TEŻ: O diecie Adama Małysza było głośno przed laty. W "Dzień dobry TVN" w końcu ujawnił prawdę