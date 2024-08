Eventy tej marki kosmetycznej zawsze są przepełnione sławami, które chętnie pozują do zdjęć. Przeważnie jest na nich Wersow, która tym razem uświetniła swą obecnością scenę i wystąpiła w roli wokalistki w dwóch ciekawych stylizacjach. Jak prezentowała się jedna z nich oraz inne kreacje podczas wydarzenia Maybelline NY Music Stories? Zobaczcie sami.

Wersow jak piosenkarka z prawdziwego zdarzenia. Co u Kalickiej i Pisarek?

Narzeczona Karola Friza Wiśniewskiego prężnie rozwija karierę muzyczną - wydała niedawno album oraz zaangażowała się w trasę koncertową na terenie Polski. Stawia w swojej karierze na muzykę, co bardzo przypadło do gustu jej widzom. Kolejnym muzycznym przystankiem była scena Maybelline, na której Wersow wystąpiła w bardzo charakterystycznym kostiumie z wycięciami i kryształkami. Cały strój podkreślał jej szczupłą sylwetkę i idealnie pasował do okoliczności. Zobaczycie go w naszej galerii na górze strony. Olga Kalicka z kolei postawiła na hitową skórę motocyklową z żółtymi, czarnymi i białymi akcentami. Dopasowała ją do szarych spodni z szeroką nogawką i wysokim stanem oraz czarnej minimalistycznej torebki. Uzyskała tym samym bardzo młodzieżowy look. Karolina Pisarek natomiast, która wróciła dopiero z wakacji, odwiedziła event w ponadczasowym, czarnym secie, składającym się z gorsetu oraz bardzo szerokich spodni. Modelka po raz kolejny pokazała, że mniej znaczy lepiej. Z kolei Maja Hyży pojawiła się na wydarzeniu w... ogrodniczkach.

Wersow KAPiF.pl

Wersow niedawno odświeżyła swój uśmiech. Co na to fani?

Jedna z najbardziej znanych influencerek w Polsce ostatnio postanowiła zmienić wygląd swoich zębów. Od jej śnieżnobiałego uśmiechu nie można oderwać wzroku. - Cieszę się, że wróciłam do naturalnego wyglądu. Stawiam na naturalność - zaznaczyła na YouTubie. Jedni fani są zachwyceni jej przemianą, inni natomiast mają kilka uwag. "Bardzo cię lubię, ale uważam, że zęby wyglądają sztucznie. Mówisz o naturalności, a (...) widać, że coś jest nie do końca dopasowane", "Bez urazy, ale te zęby nie wyglądają najlepiej" - możemy przeczytać w komentarzach.