Dumna gospodyni "Cudownych lat" cieszy się z powrotu do TVP. Już wcześniej miała okazja spróbować swych sił jako między innymi prowadząca "The Voice Kids", gdzie poznała Roksanę Węgiel. W życiu wokalistki wiele się zmieniło. Ostatnio stanęła na ślubnym kobiercu. Tego wątku nie pominęliśmy w rozmowie z Barbarą Kurdej-Szatan.

REKLAMA

Zobacz wideo Kurdej-Szatan o radzie dla Węgiel z racji ślubu

Barbara Kurdej-Szatan o małżeństwie Roxie Węgiel. Sama tworzy szczęśliwy związek od ponad 13 lat

- To jest dla mnie niesamowite, bo prowadziłam pierwszą edycję "The Voice Kids", którą Roxie właśnie wygrała. Miała wtedy 12 lat... - zaczęła ze wzruszeniem aktorka, kiedy poruszony został wątek wokalistki. - Jak patrzę, jak ona rozkwitła, rozwinęła się, to jest niesamowite, jak stała się dojrzałą kobietą. Życzę jej mnóstwo szczęścia, a dla pary [...], aby pamiętali, żeby zawsze się dostrzegać, bo my w tym pędzie zapominamy nawet popatrzeć sobie w oczy czasem, a to są magiczne momenty - dodała Kurdej-Szatan, nawiązując do małżeństwa z Kevinem Mglejem. Zdjęcia małżonków są w naszej galerii. Czy według gwiazdy 19 lat, to dobry wiek na wejście w związek małżeński?

Kiedyś kobiety bardzo wcześnie wychodziły za mąż. Moja babcia urodziła moją mamę, mając 40 lat, ale też inne kobiety w tamtym okresie rodziły, mając: 19,20,21 lat. To jest więc bardzo indywidualna kwestia

- odpowiedziała. Na tym nie skończył się temat Węgiel. Kurdej-Szatan złożyła jej pod koniec rozmowy piękną laurkę. - Ona była genialna. Do tej pory puszczam sobie jej wykonanie "Purple Rain", które śpiewała i mam ciary za każdym razem! - dodała na koniec.

Kevin Mglej, Roxie Węgiel KAPiF.pl

Barbara Kurdej-Szatan szczerze o swoim związku

Aktorka wyszła za mąż za Rafała Szatana w 2011 roku. Na Instagramie widać, że ich związek się układa. Dlatego też bardzo zaskoczyło fanów Kurdej-Szatan wyznanie w książce "Jak to się stało?". "W najgorszych momentach, podczas kłótni, w złości, nie chciałam rozwodu, ale miałam takie myśli. Przez to, że tak się mijaliśmy, jeżeli chodzi o charakter, podejście do życia, patrzenie na świat. Miałam wtedy wrażenie, że jednak do siebie nie pasujemy i że widocznie za szybko się pobraliśmy" - oznajmiła aktorka. "(...) On czekał w domu i był, załóżmy sfrustrowany, że ja tyle pracuję i on chciałby więcej… A ja z kolei wracałam zmęczona do domu, chcąc się przytulić, chcąc nacieszyć się rodziną, a był wkurzony mąż. I tak naprawdę on nie rozumiał mnie, a ja nie rozumiałam jego" - dodała. Finalnie kryzys został zażegnany.