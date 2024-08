Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka tworzą szczęśliwy związek. W 2018 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Zakochani wychowują dwójkę dzieci: Antoninę i Jędrzeja. W maju syn modelki i piosenkarza skończył siedem lat. Krupińska wrzuciła wówczas nagranie z prywatnego archiwum, na którym się przytulali. "Mój synek Jędruś ma dzisiaj siódme urodziny. Świętowania ciąg dalszy. Zostawcie dla niego serce w komentarzu" - pisała modelka. Czas leci bardzo szybko, a Jędrzej już wkrótce rozpocznie naukę w pierwszej klasie. Jakie emocje towarzyszą jego rodzicom?

Paulina Krupińska szczerze o dzieciach. "Jestem teraz tak niezwykle podekscytowana"

Paulina Krupińska udzieliła ostatnio wywiadu dla "Faktu", w którym opowiedziała przygotowaniach syna do pierwszej klasy. - Jestem teraz tak niezwykle podekscytowana, nie wiem, jak to będzie, chociaż na szczęście przechodzi z tą samą klasą z zerówki do pierwszej klasy, więc nie będzie aż tak dużo zmian, ale zmienia się wychowawczyni mojego syna i to będzie na pewno jakaś duża nowość. No i zacznie się nauka. Już nie ma tylko i wyłącznie zabawy i spędzanie czasu tak, jak się chce - mówiła i dodała, że jej córka idzie do trzeciej klasy. Wyjawiła, także że jej pociechy uwielbiają kompletować szkolną wyprawkę. - Ja wychodzę z założenia, że to też powinno być tak, że jeżeli są kredki dobre, to je po prostu natemperować i te same włożyć do piórnika - słyszymy od Pauliny Krupińskiej. Chcecie zobaczyć zdjęcie modelki z synem? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Paulina Krupińska nie kryła emocji. Sebastian Karpiel-Bułecka też angażuje się w życie szkolne dzieci

W dalszej części wywiadu Paulina Krupińska wyjawiła, że nowy etap w życiu Jędrzeja wzbudza w niej duże emocje. - To jest taki bardzo wzruszający moment. Zawsze też pasowanie na ucznia jest wzruszającym momentem. (...) Na takich przedstawieniach, rzeczach związanych z jakimiś konkretnymi uroczystościami jestem wzruszona, że oni tak szybko rosną, że już są tacy samodzielni. No i niedługo im mamusia i tatuś w ogóle nie będą do niczego potrzebni - mówiła.

Co ciekawe, Sebastian Karpiel-Bułecka także przeżywa tak ważne momenty w życiu dzieci. - Zawsze na rozpoczęciu czy zakończeniu roku jesteśmy razem - mówiła prezenterka "Faktowi". Znani małżonkowie nie przegapiają także świątecznych uroczystości w klasie swoich pociech. - My jesteśmy zaangażowani w proces szkolny naszych dzieci, bo jak są jakieś aktywności czy wigilia, to my zawsze przychodzimy. Sebastian gra na skrzypcach, śpiewamy kolędy i do klasy Jędrka przychodzą inne dzieci z sąsiedzkich klas - skwitowała. ZOBACZ TEŻ: Krupińska chciała odpocząć. Od hejterów nie dostała przerwy. Odpowiedziała na okrutne komentarze