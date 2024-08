Adam Małysz jest bez wątpienia jednym z popularniejszych Polskich sportowców. Nawet po zakończeniu kariery jako skoczek narciarski postanowił pozostać blisko swojej pasji. Co prawda, początkowo zboczył nieco z drogi, gdyż zafascynował się wyścigami samochodami. Brał nawet udział w Rajdzie Dakar. Po jakimś czasie zdecydował się jednak powrócić do ukochanego sportu i został prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Na tym jednak nie koniec, ponieważ niedawno podjął nowe wyzwanie i postanowił spróbować swoich sił jako prowadzący "Dzień dobry TVN". Podczas jednej z rozmów Adam Małysz uchylił rąbka tajemnicy i zdradził szczegóły swojej diety za czasów skoków narciarskich. O bułce z bananem krążyły legendy. Co tak naprawdę jadł?

Adam Małysz w "Dzień dobry TVN" zdradził, co jadał jako skoczek. Legenda o bułce z bananem była prawdziwa?

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie w śniadaniówce TVN-u zaszły pewne zmiany. Z pracą pożegnała się Anna Senkara, za to jako nowy prowadzący do ekipy programu dołączył Maciej Dowbor. Oprócz tego produkcja przygotowała dla widzów nie lada niespodziankę i zaangażowała osoby znane ze sportu czy show-biznesu. Na ekranie będziemy mogli zobaczyć Piotra Adamczyka, Krzysztofa Zalewskiego i Adama Małysza. W tym tygodniu to właśnie on dołączył do "Dzień dobry TVN" i próbuje swoich sił przed kamerą. Bez wątpienia, gdy Adam Małysz zaczął odnosić międzynarodowe sukcesy, cały kraj dosłownie oszalał na jego punkcie. Wiele też mówiło się o jego diecie. Wówczas spekulowało się, że w dniu zawodów miał on spożywać jedynie bułkę z bananem. Jak było naprawdę? Podczas jednej z wizyt w studio sportowiec został oczywiście zapytany o tę kwestię i potwierdził doniesienia. Okazało się, że początkowo jadał je osobno. "Była na pewno pierwsza bułka, a banan był osobno" - zaczął. Zdjęcia Adama Małysza zobaczycie w galerii na górze strony.

Adam Małysz w "Dzień dobry TVN" rozgadał się o diecie. "Była taka historia..."

W dalszej wypowiedzi byłego skoczka podczas trwania programu wyszło na jaw, że mimo iż, przez długi czas spożywał bułkę z bananem osobno, to pewnego razu nadeszła taka sytuacja, że zjadł je razem. Później robił to o wiele częściej. "Ale była historia taka, że w Harrachowie bardzo długo czekaliśmy na konkurs skoków, prawie cały dzień byliśmy w tych budach, w których się przebieramy. No i trzeba było coś zjeść, żeby nie przybrać na wadze, ale żeby bardzo długo te węglowodany się ulatniały. Profesor Żołądź wymyślił wtedy, żeby jeść bułkę z bananem" - wyznał przed kamerami. Spodziewaliście się tego? ZOBACZ TEŻ: Po krytyce Adama Małysza z ciekawości włączyłam "Dzień dobry TVN". Aż chce się zacytować Jana Pawła II.