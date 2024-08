Za nami głośne ramówki Polsatu i TVN-u. Wreszcie przyszedł czas na prezentację oferty Telewizji Polskiej. Nikt nie ma wątpliwości, że to jedna z największych imprez w ciągu ostatnich tygodni. Na czerwony dywan przybyło mnóstwo znanych gwiazd. Wśród nich znalazła się Katarzyna Cichopek. Trzeba przyznać, że prezenterka jest ostatnio rozchwytywana, jak nikt inny. Dopiero co zeszła z kanapy Polsatu, a już możemy ją oglądać w konkurencyjnej stacji. Tym razem postawiła na biel. Zobaczcie sami!

Katarzyna Cichopek podbija ściankę TVP. Zwróćcie uwagę na te detale

Cichopek musiała ostatnio sporo zainwestować w swoją garderobę. Najpierw ramówka Polsatu, potem spotkanie w nowej śniadaniówce. Jakby tego było jeszcze mało, to telewizja zorganizowała konferencje promującą jej nowy program. Teraz aktorka wskoczyła w biały kostium i paradowała w budynku rodzimej stacji. Kreacja bez wątpienia wyróżniała się z tłumu. Tak naprawdę nie wiadomo na co zwrócić uwagę. Spore wrażenie robią szerokie spodnie z wycięciem. Nie sposób nie zauważyć również przedłużonego rękawa, zwieńczonego materiałowym kwiatem. W pewnym momencie Cichopek pokazała plecy, na których wzdłuż kręgosłupa przyszyto... białe koraliki? Guziki? Cokolwiek to jest, robi efekt "wow". Zdjęcie tego elementu znajdziecie w galerii. Do tego aktorka zaczesała włosy na jedną stronę. Stylizację uzupełniła srebrną torebką i srebrnymi butami na obcasie.

Tak Katarzyna Cichopek pokazała się w Polsacie

Trzeba przyznać, że Cichopek na poprzedniej ramówce prezentowała się nieco... skromniej. Aktorka miała na sobie czerwoną suknię z mocnym wycięciem. Włosy upięła i wypuściła po obu stronach kilka kosmyków. Nie było torebki, za to w ręce przez jakiś czas trzymała okulary przeciwsłoneczne. Kiedy przyjrzymy się nieco bardziej, zauważymy, że prezenterka miała na sobie te same buty. W obu stylizacjach wyglądały naprawdę dobrze. Zdjęcia znajdziecie poniżej. Koniecznie dajcie znać w sondzie na końcu artykułu, która stylizacja przypadła wam bardziej do gustu. ZOBACZ TEŻ: Cichopek dostała reprymendę. Miszczak pouczył ją przed startem "halo tu polsat" [PLOTEK EXCLUSIVE]